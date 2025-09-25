Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε στον Κερατόκαμπο

Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο και δυσάρεστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες στον Κερατόκαμπο Ηρακλείου, όταν αντίκρισαν στα ρηχά της παραλίας ένα μία φάλαινα, η οποία ήταν νεκρή.

Η εικόνα, όπως καταγράφηκε σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιάννης Σπανάκης, προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία, καθώς τέτοια περιστατικά είναι σπάνια για τα νερά της Κρήτης.

Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, το οποίο ανέλαβε τις απαραίτητες διαδικασίες.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

