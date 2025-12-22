Αιτωλοακαρνανία: Προσποιήθηκαν ότι ψάχνουν δουλειά και τους έκλεψαν 1800 ευρώ σε μετρητά

Στο στόχο απατεώνων μπήκαν δύο αδέλφια που διαμένουν στην περιοχή βόρεια του Καινουργίου στην Αιτωλοακαρνανία πριν μερικές ημέρες και με την μέθοδο της απασχόλησης τους έκλεψαν χρηματικό ποσό ύψος 1800 ευρώ περίπου.

Όπως αναφέρει το kainourgiopress.gr, οι δύο δράστες επισκέφθηκαν τα δύο αδέλφια και τους είπαν ότι είναι εργάτες και ψάχνουν εργασία στην συγκομιδή ελιών.

Όταν οι παθόντες τους είπαν ότι δεν έχουν να τους προσφέρουν εργασία , οι απατεώνες τους ζήτησαν νερό και τους έπιασαν την κουβέντα στην αυλή της οικίας.

Τότε δύο ακόμη συνεργοί που παρέμειναν στο αυτοκίνητο κατάφεραν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί να εισέλθουν στην οικία και αφού έψαχναν ανενόχλητοι βρήκαν και έκλεψαν το παραπάνω ποσό που φύλασσαν μέσα σε έπιπλο.

Όταν ολοκλήρωσαν την κλοπή απομακρύνθηκαν και πάλι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στην συνέχεια αποχώρησαν και οι άλλοι δύο συνεργοί που απασχολούσαν τα αδέρφια.

Όταν οι παθόντες μπήκαν στην οικία είδαν την αναστάτωση που προκάλεσαν οι δράστες και αντελήφθησαν την κλοπή,όμως ήταν ήδη πολύ αργά .

