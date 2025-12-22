Άγρια επίθεση με μαχαιριές στα Κάτω Πατήσια: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

Άγρια επίθεση με μαχαιρώματα σημειώθηκε στα Κάτω Πατήσια στην οδό Αχαρνών, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν εκτάκτως δύο άτομα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κατέφθασε στο σημείο, παρέχει τις πρώτες βοήθειες σε νεαρό που δέχθηκε μαχαιριές, προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αιμορραγία του νεαρού είναι ακατάσχετη ενώ οι κάτοικοι αναστατωμένοι έχουν παγώσει και παρακολουθούν τις προσπάθειες των διασωστών.

«Άκουσα ουρλιαχτά, ήμουν στο πεζοδρόμιο, είδα 4-5 άτομα όρθια, μέχρι να πάμε απέναντι είχαν γίνει οι μαχαιριές και είχαν φωνάξει το ασθενοφόρο», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, λίγη ώρα αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ δέχθηκε εκ νέου κλήσεις για νέο περιστατικό με μαχαιριές σχεδόν στο ίδιο σημείο.

