Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία με στόχο την προβολή της τουριστικής Πιερίας και την ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια στις παραλίες πραγματοποίησε ο προπονητής κολύμβησης Γιώργος Παπαδόπουλος, διανύοντας κολυμπώντας μια απόσταση 41 χιλιομέτρων μέσα σε... 13 ώρες.

Ο Παπαδόπουλος, προπονητής του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών - Swimming», ξεκίνησε από τους Νέους Πόρους και τερμάτισε στην Παραλία Κατερίνης. Ο θαλάσσιος μαραθώνιος αναδείχθηκε σε ένα γεγονός-ορόσημο, τονίζοντας τόσο το φυσικό κάλλος της περιοχής όσο και την αδιάλειπτη ναυαγοσωστική κάλυψη που διαθέτουν οι ακτές της Πιερίας.

Το εγχείρημα, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, είχε την υποστήριξη της ομάδας Lifeguard Patrol του Δημήτρη Λάμπρου, η οποία παρείχε συνεχή και καθοριστική βοήθεια.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έγινε δεκτός στο δημαρχείο από τον δήμαρχο Κατερίνης, Ιωάννη Ντούμο, ο οποίος τον συνεχάρη για την πράξη του. «Είναι μια ενέργεια που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία», δήλωσε ο δήμαρχος.

Από την πλευρά του, ο κολυμβητής ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή και όλους τους υποστηρικτές του, τονίζοντας πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους».