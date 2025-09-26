Ηράκλειο: Μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης - Δείτε εικόνες

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν τμήμα μπαλκονιού πολυκατοικίας κατέρρευσε, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, μια γυναίκα που διέμενε στο διπλανό σπίτι βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο. Αν και δεν τραυματίστηκε, υπέστη σοκ από τον εκκωφαντικό θόρυβο από την πτώση του μπαλκονιού, σύμφωνα με το cretaone.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στον δρόμο, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ αρκετοί ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας, ενώ ειδοποιήθηκε και η Πολεοδομία.

Σημειώνεται πως κοντά στο σημείο υπάρχει και δημοτικό σχολείο.

Διαβάστε επίσης