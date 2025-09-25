Ηράκλειο: Άνδρας σε αμόκ έτρεχε γυμνός στον δρόμο κρατώντας μαχαίρι

Ασύλληπτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στην περιοχή των Καμινίων στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστή έναν άνδρα, που σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, βρισκόταν σε αλλόφρονα κατάσταση. Ο άνδρας που ήταν εμφανώς σε κατάσταση αμόκ, πέταξε τα ρούχα του και το εσώρουχο που φορούσε και άρχισε να τρέχει γυμνός στο δρόμο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο άνδρας λίγο νωρίτερα είχε πετάξει στον δρόμο κιλά από φρούτα που ήταν φορτωμένα στην καρότσα αγροτικού, ενώ φώναζε και ωρυόταν, κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι, με το οποίο ωστόσο δεν απείλησε κάποιον.

Το ανησυχητικό αυτό σκηνικό αντίκρισαν περίοικοι κάλεσαν οι κάλεσαν το ΕΚΑΒ αλλά και την Αστυνομία.

Πράγματι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την περίπτωση του συγκεκριμένου ατόμου που εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή και άλλων ουσιών -είναι κάτι προς διερεύνηση- προκειμένου να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

