Νέα επίθεση εις βάρος οδηγού λεωφορείου: Υπέστη κάταγμα ζυγωματικού από γροθιά στο κεφάλι

Νέα επίθεση εις βάρος οδηγού λεωφορείου καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα κατά την επίθεση αυτή, το θύμα υπέστη κάταγμα ζυγωματικού από γροθιά που δέχθηκε στο κεφάλι.

Ο οδηγός του λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο 505, Πειραιάς - Κηφισιά, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από την επίθεση που δέχτηκε από έναν επιβάτη, ενώ το λεωφορείο (που εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο) είχε σταματήσει στη στάση «Αγία Βαρβάρα». Ο δράστης, ο οποίος γρονθοκόπησε τον οδηγό προκαλώντας του σπασμένο ζυγωματικό, διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο επιβάτης σηκώθηκε από τη θέση του και πλησίασε τον οδηγό από πίσω, ξεκινώντας ξαφνικά να τον χτυπά. Ο οδηγός, ο οποίος ανέφερε στην αστυνομία πως δεν γνωρίζει τον επιτιθέμενο, υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε άμεσα στον νοσοκομείο «Γεννηματάς» για νοσηλεία και προληπτικούς ελέγχους, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση εντός του λεωφορείου, ενώ ο δράστης απέδρασε πριν καταφθάσουν οι αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου κινήθηκε το όχημα, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν τον επιτιθέμενο.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων επιθέσεων που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα σε οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οδηγός τρόλεϊ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη κατήγγειλε ότι δέχθηκε ύβρεις και ξυλοδαρμό από δύο άγνωστους, όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε λόγω παρκαρισμένου ΙΧ.

Οι συνάδελφοι του τραυματισμένου οδηγού εκφράζουν την έντονη ανησυχία και οργή τους για την κατάσταση που επικρατεί στα δρομολόγια, ακόμα και στο κέντρο της πρωτεύουσας, περιγράφοντας τα περιστατικά ως «δρομολόγια τρόμου». Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.