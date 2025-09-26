Μπουνιές και κλωτσιές στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι

Μπουνιές έπαιξαν οδηγοί στη Νέα Χαλκηδόνα για την προτεραιότητα στο φανάρι. Ο ένας οδηγός ήταν με αυτοκίνητο, ο άλλος με μηχανή και η κατάσταση το μεσημέρι της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, δεν άργησε να ξεφύγει.

Η διαφωνία των δύο οδηγών είχε ξεκινήσει νωρίτερα και όταν έφτασαν δίπλα δίπλα στον δρόμο έδωσαν ραντεβού απέναντι, όπου πιάστηκαν στα χέρια.

Οι δύο οδηγοί άφησαν στην άκρη αυτοκίνητο και μηχανή και άρχισαν να μαλώνουν με μπουνιές και τραβήγματα. Η μπλούζα του ενός μάλιστα σκίστηκε, καθώς έπεσαν κάτω και χτυπούσαν.

Το μένος των δύο ανδρών ήταν μεγάλο. Το άγριο σκηνικό έγινε μπροστά από μια επιχείρηση με τον ιδιοκτήτη στην αρχή να φοβάται να τους πλησιάσει καθώς φοβήθηκε ότι είχαν όπλα.