Χωρίς λεωφορεία η Αθήνα την Τετάρτη - Ποιες ώρες - Τι λέει ο γραμματέας ΟΑΣΑ στο Newsbomb

Στάση εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΑ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη γενική απεργία που έχει κηρύξει η ΓΣΕΕ. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και θα συνεχιστεί από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ζητούν μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτης Νικολακόπουλος, μιλώντας στο Νewsbomb, τόνισε ότι «δεν θα τηρηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια λόγω της 24ωρης απεργίας. Επιπλέον, στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές λόγω των συγκεντρώσεων. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στο επιβατικό κοινό να ενημερώνεται τακτικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ ή της επίσημης εφαρμογής του».

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την 1η Οκτωβρίου θα συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ. Αυτό σημαίνει ότι και η Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα θα μείνει χωρίς αστικά λεωφορεία, με τα δρομολόγια να είναι περιορισμένα και με προσωπικό ασφαλείας. Ωστόσο, κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).