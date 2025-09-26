Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από την προσφυγή κατά της αποζημίωσης συγγενών θύματος

Στις 21 Ιουλίου 2025 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Εφετείου που ορίζει αποζημίωση 200.000 ευρώ για κάθε έναν από τους τέσσερις συγγενείς ενός θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, δηλαδή συνολικά 800.000 ευρώ.

Αυτή είναι η πρώτη απόφαση που αφορά αποζημιώσεις για το δυστύχημα.

Η προθεσμία για να προσφύγει ο ΟΣΕ και η Hellenic Train είναι η Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, ζήτησε από τη νέα διοίκηση του ΟΣΕ να μην ασκήσει προσφυγή, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν περισσότερο οι συγγενείς του θύματος.

Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων

Με επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της οικογένειας θύματος των Τεμπών.

«Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων», αναφέρεται στην επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Η επιστολή του αναπληρωτή υπουργού

«Προς:

Διοικητικό Συμβούλιο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.»

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως.

Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών.

Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες».

Δείτε την επιστολή:

Διαβάστε επίσης