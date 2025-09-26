Λίμνη Πηνειού: Ακινητοποιήθηκε αεροσκάφος Air Tractor – Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του

Μέσα στην λίμνη του Πηνειού στην βόρεια Ηλεία, ακινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος Air Tractor που χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Αχαΐας, όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την υδροληψία.

Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της λίμνης κοντά στον Άγιο Ηλία του Δήμου Ήλιδας και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν την βλάβη.

Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το τοπικό Μέσο.