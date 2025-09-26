Χανιά: Το «Έλυρος» επέστρεψε στη Σούδα λίγο μετά τον απόπλου για Πειραιά – Τι συνέβη

Στο λιμάνι της Σούδας επέστρεψε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δρομολογίου για Πειραιά το πλοίο «Έλυρος» της ΑΝΕΚ LINES, το βράδυ της Παρασκευής (26/09), σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Οι επιβάτες άκουσαν από τα μεγάφωνα του πλοίου πως θα χρειαστεί να επιστρέψει ξανά στο λιμάνι, προκειμένου να αποβιβαστεί ένα άτομο που αντιμετώπισε πρόβλημα με την υγεία του.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα ένιωσε αδιαθεσία και ζήτησε να αποβιβαστεί στο λιμάνι, όπου την περίμενε συγκενικό της πρόσωπο.

Το πλοίο, που δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί το λιμάνι, συνέχισε το ταξίδι προς το λιμάνι του Πειραιά.