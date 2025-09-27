Θεσσαλονίκη: Οδηγός σε αμόκ αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ και διέλυσε οκτώ αυτοκίνητα

Στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ένας 37χρονος προκάλεσε υλικές ζημιές σε οκτώ σταθμευμένα αυτοκίνητα, οδηγώντας επικίνδυνα στην οδό Ούλωφ Πάλμε. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (26/09) και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για αλκοόλ. Οδηγείται στον εισαγγελέα.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε άλλο περιστατικό στη συμβολή των οδών Σαπφούς και Αναγεννήσεως, 30χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε σε κατάστημα. Το όχημα «τυλίχτηκε» στις φλόγες, αλλά ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του. Στην κατάσβεση επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.