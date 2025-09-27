Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη που οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
Μια 13χρονη συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (26/09), στο κέντρο της πόλης, 13χρονη καθώς εντοπίσθηκε να επιβαίνει σε δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την ίδια περιοχή.
Παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος της μητέρας της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
