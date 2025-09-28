ΕΠΑΛ Πάτρας: Έριχναν βεγγαλικά και αυγά σε συμμαθητές τους

Στην Πάτρα, μαθητές ΕΠΑΛ δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από συνομήλικούς τους που φοιτούν σε γειτονικό σχολείο. Οι δράστες εκτόξευσαν βεγγαλικά προς το προαύλιο, ενώ δεν δίστασαν να πετάξουν αυγά, μπουκάλια με νερό και πορτοκάλια.

Στο βίντεο - ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε, φαίνονται ανήλικοι να γελούν και να διασκεδάζουν, την ώρα που οι μαθητές του ΕΠΑΛ ουρλιάζουν τρομοκρατημένοι. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι μεμονωμένο: ανάλογα επεισόδια καταγράφονται ήδη από την περσινή σχολική χρονιά.

Οι μαθητές που βρέθηκαν στο στόχαστρο δηλώνουν πως αισθάνονται διαρκώς εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι. Όπως αναφέρουν, το κλίμα έχει γίνει ασφυκτικό και η ανησυχία για την ασφάλειά τους είναι πλέον καθημερινή. Η ανεκτικότητα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα έχει φτάσει στα όρια της κοινωνικής αντοχής, με γονείς και εκπαιδευτικούς να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας.

Κατάληψη ως απάντηση

Σε μια κίνηση διαμαρτυρίας, οι μαθητές του ΕΠΑΛ προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους. Με αυτόν τον τρόπο ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας ζητά άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και της διεύθυνσης εκπαίδευσης, τονίζοντας πως τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «παιδικές φάρσες».

