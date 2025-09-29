Άγιος Νικόλαος: Αγωνία για 5χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ - Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/9), κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.
Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων και παραμένει διασωληνωμένο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Ο 40χρονος οδηγός συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος.
