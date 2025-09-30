Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

Αποφασισμένοι να δικαιωθούν οι γονείς του δίχρονου που φέρεται να κακοποιήθηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό

Newsbomb

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού
pexels
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και κακοποίηση σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού, έπειτα από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του αγοριού επειδή δεν έτρωγε».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η μητέρα παρέλαβε το παιδί από τον σταθμό και διαπίστωσε ότι το παιδί είχε υποστεί κακοποίηση.

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης, που δεν είναι παιδαγωγός, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσπάθησε να συγκρατήσει το παιδί για να μην τραυματιστεί και «αφαιρέθηκε χωρίς να υπάρχει πρόθεση η τούφα από τα μαλλιά». Όπως δήλωσε στο Mega: «Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε. Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές», τονίζοντας: «Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι». Παράλληλα πρόσθεσε: «Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια».

Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του, υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού, η οποία κατηγορείται ότι προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Η οικογένεια του παιδιού καταγγέλλει στο Mega ότι: «Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι».

Σύμφωνα με συγγενή του παιδιού που μίλησε στο Mega, «Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι. Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι».

Η γιαγιά του 2χρονου σχολίασε χαρακτηριστικά στο Mega: «Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού».

Παράλληλα, μία εργαζόμενη του σταθμού κατέθεσε ότι, επειδή το παιδί δεν έτρωγε, ο ιδιοκτήτης το πήγε σε άλλο χώρο για να το ταΐσει. Ωστόσο, όταν επέστρεψαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του. Όπως τόνισε η ίδια: «Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι. Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε».

Η οικογένεια υπογραμμίζει στο Mega ότι σε έναν ιδιωτικό σταθμό θα έπρεπε να υπάρχει άμεση ενημέρωση: «Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν».

Άλλοι γονείς που μίλησαν ανέφεραν ότι ο παιδικός σταθμός λειτουργεί χρόνια στην περιοχή και δεν είχαν ποτέ παρατηρήσει μεμπτές συμπεριφορές. Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί παρακολουθούσε τον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα και πρόσφατα παρουσίαζε αλλαγές στη συμπεριφορά του, όπως κλάματα στον ύπνο και εμετούς κατά τη διαδρομή προς το σχολείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

06:54LIFESTYLE

Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Οι πλουσιότεροι και οι φτωχότεροι της Βουλής

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνοτουρκικά: «Δεν είναι αυτοσκοπός μας μια συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν» διαμηνύει η κυβέρνηση

06:40LIFESTYLE

Από το «Devil Wears Prada» στο «Ο Διάβολος φορά Dolce & Gabbana» - Η επανεμφάνιση της Μέριλ Στριπ ως Μιράντα Πρίστλι και η Άννα Γουίντουρ

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

8 πιθανές λύσεις για τα τηλέφωνα που δεν φορτίζουν αν και είναι στην πρίζα

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Σήμερα η πληρωμή της Δ' δόσης σε 498.799 δικαιούχους – Ανοίγουν οι αιτήσεις

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «προίκα» της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον Ομιλο Aktor

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με τι τιμές θα κάνει πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι λένε οι παράγοντες της αγοράς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό συμβούλιο στον απόηχο των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ 

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η συνεργάτιδά του επικοινώνησε 10 ώρες μετά το τροχαίο με την ΕΛ.ΑΣ.

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη: Προσποιούνται αγοραστές - ενοικιαστές και αδειάζουν λογαριασμούς

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Μπροστά σε δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας η χώρα – Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή: 18 άνδρες και δυο γυναίκες οι εκτελεστές!

08:32LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities που πάλεψαν με τον εθισμό τους - Πώς κέρδισαν την ζωή τους πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ