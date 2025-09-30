Ωρωπός: «Έγινε μικρό λάθος, πήγαμε να κάνουμε καλό», λέει ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στον Ωρωπός, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και κακοποίηση σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού, έπειτα από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, σύμφωνα με την οποία «ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του αγοριού επειδή δεν έτρωγε».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η μητέρα παρέλαβε το παιδί από τον σταθμό και διαπίστωσε ότι το παιδί είχε υποστεί κακοποίηση.

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης, που δεν είναι παιδαγωγός, αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προσπάθησε να συγκρατήσει το παιδί για να μην τραυματιστεί και «αφαιρέθηκε χωρίς να υπάρχει πρόθεση η τούφα από τα μαλλιά». Όπως δήλωσε στο Mega: «Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε. Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές», τονίζοντας: «Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι». Παράλληλα πρόσθεσε: «Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια».

Μαζί με τον ιδιοκτήτη συνελήφθη και η σύζυγός του, υπεύθυνη παιδαγωγός του σταθμού, η οποία κατηγορείται ότι προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Η οικογένεια του παιδιού καταγγέλλει στο Mega ότι: «Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί. Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι».

Σύμφωνα με συγγενή του παιδιού που μίλησε στο Mega, «Η μητέρα πήγε να πάρει το παιδί και η υπεύθυνη, που είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη, της είπε ότι δεν ήταν καλή ημέρα στον βρεφονηπιακό γιατί το παιδί χτύπησε και του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Της είπαν ότι για να μην πέσει το παιδί, το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι. Ήταν και χτυπημένο το παιδί στα χείλη. Ρωτάει η μητέρα πώς έγινε αυτό. Της λένε ήταν στο μπάνιο το παιδί, πήγε να το αλλάξει η δασκάλα και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και έφυγε ο μικρός και για να μην χτυπήσει, τον έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι».

Η γιαγιά του 2χρονου σχολίασε χαρακτηριστικά στο Mega: «Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού».

Παράλληλα, μία εργαζόμενη του σταθμού κατέθεσε ότι, επειδή το παιδί δεν έτρωγε, ο ιδιοκτήτης το πήγε σε άλλο χώρο για να το ταΐσει. Ωστόσο, όταν επέστρεψαν, το κεφάλι του παιδιού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του. Όπως τόνισε η ίδια: «Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι. Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε».

Η οικογένεια υπογραμμίζει στο Mega ότι σε έναν ιδιωτικό σταθμό θα έπρεπε να υπάρχει άμεση ενημέρωση: «Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν».

Άλλοι γονείς που μίλησαν ανέφεραν ότι ο παιδικός σταθμός λειτουργεί χρόνια στην περιοχή και δεν είχαν ποτέ παρατηρήσει μεμπτές συμπεριφορές. Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί παρακολουθούσε τον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα και πρόσφατα παρουσίαζε αλλαγές στη συμπεριφορά του, όπως κλάματα στον ύπνο και εμετούς κατά τη διαδρομή προς το σχολείο.

