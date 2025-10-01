Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί - Τι λέει στο Newsbomb

Μία απρόσμενη εικόνα στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε έκπληξη αλλά και πλήθος σχολίων: Μια γυναίκα εντοπίστηκε να περπατάει με λουράκι το άλογό της, ανάμεσα σε περαστικούς, με τους περισσότερους να σπεύδουν να απαθανατίσουν τη σκηνή.

Στην εικόνα που είδε το φως της δημοσιότητας από την τηλεόραση της ΕΡΤ, φαίνεται η γυναίκα να κρατάει από το λουρί ένα μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, ενώ εκείνο δείχνει να δυσκολεύεται να περπατήσει στο τσιμέντο και την άσφαλτο, καθώς οι οπλές του δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοια επιφάνεια.

Η σκηνή προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για το πώς και γιατί ένα πόνυ βρέθηκε να κάνει βόλτα στην καρδιά της Αθήνας. Το Newsbomb επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια του ζώου, η οποία έδωσε την απάντηση και έλυσε το «μυστήριο».

Σύμφωνα με την ίδια, το πόνυ δεν είναι ένα συνηθισμένο κατοικίδιο αλλά άλογο θεραπείας. Χρησιμοποιείται σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και αλληλεπίδρασης με ανθρώπους, ιδιαίτερα παιδιά, που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές ή κινητικές δυσκολίες. Η παρουσία και η επαφή με τα άλογα αυτού του είδους έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η ιδιοκτήτρια υποστήριξε πως η βόλτα στο κέντρο ήταν μέρος της εξοικείωσης του ζώου με διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς η εκπαίδευση και η προσαρμογή του είναι απαραίτητες για να μπορεί να συμμετέχει αποτελεσματικά στα θεραπευτικά προγράμματα.

Έτσι, το στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων συνδέεται με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει το μικρό αλογάκι στην καθημερινότητα ανθρώπων που το χρειάζονται για θεραπευτικούς λόγους.