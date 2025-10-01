Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί - Τι λέει στο Newsbomb

Το Newsbomb επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια του αλόγου, η οποία έδωσε την απάντηση και έλυσε το «μυστήριο»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί - Τι λέει στο Newsbomb
ΕΡΤ
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία απρόσμενη εικόνα στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε έκπληξη αλλά και πλήθος σχολίων: Μια γυναίκα εντοπίστηκε να περπατάει με λουράκι το άλογό της, ανάμεσα σε περαστικούς, με τους περισσότερους να σπεύδουν να απαθανατίσουν τη σκηνή.

Στην εικόνα που είδε το φως της δημοσιότητας από την τηλεόραση της ΕΡΤ, φαίνεται η γυναίκα να κρατάει από το λουρί ένα μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, ενώ εκείνο δείχνει να δυσκολεύεται να περπατήσει στο τσιμέντο και την άσφαλτο, καθώς οι οπλές του δεν είναι συνηθισμένες σε τέτοια επιφάνεια.

Η σκηνή προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για το πώς και γιατί ένα πόνυ βρέθηκε να κάνει βόλτα στην καρδιά της Αθήνας. Το Newsbomb επικοινώνησε με την ιδιοκτήτρια του ζώου, η οποία έδωσε την απάντηση και έλυσε το «μυστήριο».

Σύμφωνα με την ίδια, το πόνυ δεν είναι ένα συνηθισμένο κατοικίδιο αλλά άλογο θεραπείας. Χρησιμοποιείται σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας και αλληλεπίδρασης με ανθρώπους, ιδιαίτερα παιδιά, που αντιμετωπίζουν ψυχολογικές ή κινητικές δυσκολίες. Η παρουσία και η επαφή με τα άλογα αυτού του είδους έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η ιδιοκτήτρια υποστήριξε πως η βόλτα στο κέντρο ήταν μέρος της εξοικείωσης του ζώου με διαφορετικά περιβάλλοντα, καθώς η εκπαίδευση και η προσαρμογή του είναι απαραίτητες για να μπορεί να συμμετέχει αποτελεσματικά στα θεραπευτικά προγράμματα.

Έτσι, το στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των κοινωνικών δικτύων συνδέεται με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει το μικρό αλογάκι στην καθημερινότητα ανθρώπων που το χρειάζονται για θεραπευτικούς λόγους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζήτημα απειλών στα νότια σύνορα της Ευρώπης - Τι θα πει σήμερα ο πρωθυπουργός στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για εξωτερική πολιτική, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: «Μας χτυπούν με fake news»

06:35ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

06:32LIFESTYLE

Από όλα έχει ο «μπαξές» της late night ζώνης – Τι θα βλέπουμε τα μεσάνυχτα

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμείωτη η σεναριολογία για Τσίπρα ενόψει της έκδοσης του βιβλίου

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Βαλυράκης: «Υπήρξε συγκάλυψη από την πρώτη στιγμή - Τώρα θα αναδειχθεί η αλήθεια», λέει ο δικηγόρος οικογένειας στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που έβγαλε βόλτα το πόνυ της με λουρί στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει η ίδια στο Newsbomb

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια – Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

05:50ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ