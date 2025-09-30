Κίνηση τώρα: Σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους

Kαθυστερήσεις παρατηρούνται σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου

Newsbomb

Κίνηση τώρα: Σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους

Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα 

Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παραμένει αυξημένη, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

ΚΙΝΗΣΗ

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία:

  • Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)
  • Λεωφ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Σταδίου
  • Βασ. Αμαλίας
xartis.jpg

Η κίνηση στις 17:50

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αττική Οδό:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης

Ρεύμα προς Ελευσίνα: 10’-15’ στην έξοδο για Πειραιά

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:11LIFESTYLE

Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά! - «Είναι παράδεισος»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν κάνω λάθος για τον καιρό, ζητάω συγγνώμη» - Η εξομολόγηση της Χριστίνα Σούζη για τις προβλέψεις

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βουλευτής που διέγραψε η «Νίκη» απαντά - Τι καταγγέλλει για συμφέροντα και ηγεσία

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ρόλοι-κλειδιά Μπλερ και Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: 20.000 προσλήψεις το 2026 - Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους παραγωγικότητας

18:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπίστηκαν πάνω από 22 κιλά κάνναβης σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο- Συνελήφθη 41χρονος

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο Βατικανό ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Πιθανοί «σταυροφόροι του περιβάλλοντος» οι 1,4 δισ. Καθολικοί

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Κιτρινόμαυρος» για πολλά χρόνια! Ο Μουκουντί ανανέωσε μέχρι το 2029

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση στη Δυτική Ελλάδα: Πρώτο κόμμα η ΝΔ - Υψηλότερα των Ευρωεκλογών τα ποσοστά της

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

17:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθούν κανονικά

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου: «Θα κυκλοφορείτε με φουστίτσα» είπε ο πρώην Δήμαρχος στον Πρόεδρο Εργαζομένων

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τις ένοπλες δυνάμεις το 2026 - «Δεν θέλω χοντρούς στρατηγούς» είπε ο Χέγκσεθ

17:48LIFESTYLE

Φως στο τούνελ: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα στο MEGA

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χωρίς μετρό από τις 10 Νοεμβρίου και για έναν μήνα η πόλη

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μου είπαν ποτέ ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα» - Τι αποκαλύπτει ο αστυνομικός υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

18:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιο: 20.000 προσλήψεις το 2026 - Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν μπόνους παραγωγικότητας

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

18:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επτά ευρώ «χαράτσι» σε όλα τα εισαγόμενα δέματα από Shein και Temu ζητά ο GR.EC.A

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βουλευτής που διέγραψε η «Νίκη» απαντά - Τι καταγγέλλει για συμφέροντα και ηγεσία

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού εντοπίστηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής - Εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένος ο 53χρονος

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έδωσε σημεία ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Λαμβάνει οξυγόνο

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πρόκειται για σφαγιασμό με χρήση γάντζου και μαχαιριού!»: Η Μίνα Βαλυράκη εξερράγη κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Σήφη

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τρέμουν τα πάντα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Χάος στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου: «Θα κυκλοφορείτε με φουστίτσα» είπε ο πρώην Δήμαρχος στον Πρόεδρο Εργαζομένων

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στον Άγιο Στέφανο - Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ