Κίνηση τώρα: Σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παραμένει αυξημένη, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία:

Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)

Λεωφ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Η κίνηση στις 17:50

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αττική Οδό:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης

Ρεύμα προς Ελευσίνα: 10’-15’ στην έξοδο για Πειραιά