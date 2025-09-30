Κίνηση τώρα: Σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους
Kαθυστερήσεις παρατηρούνται σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου
Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας παραμένει αυξημένη, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία:
- Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος)
- Λεωφ. Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αττική Οδό:
Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης
Ρεύμα προς Ελευσίνα: 10’-15’ στην έξοδο για Πειραιά
