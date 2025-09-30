Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω», λέει ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

Την σιωπή του μέσα από τη φυλακή νέων του Αυλώνα «έσπασε» ο 19χρονος από την Νέα Σμύρνη και περιγράφει για πρώτη φορά τη δολοφονία του αδερφού του με ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν μετά από άγριο καυγά που είχαν για μία μπλούζα.

Ο 19χρονος σήμερα Σωτήρης ξετυλίγει το κουβάρι του στυγνού εγκλήματος που ομολόγησε ενώπιων των Αρχών. Ο 19χρονος περιέγραψε μιλώντας στο Mega μία σειρά από εικόνες που στοίχισαν τη ζωή του αδερφού του και κατέστρεψαν -όπως λέει- τη δική του ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023, όταν τα δύο αδέλφια καυγάδισαν για μία μπλούζα που είχε δανειστεί ο μικρότερος χωρίς την άδεια του μεγάλου αδελφού.

«Είχα πάρει ένα ψαλίδι και τον βρήκε στον πνεύμονα», ανέφερε αρχικά ο αδελφοκτόνος και συνέχισε: «Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει».

Ο 19χρονος κάποια στιγμή πάνω στον καυγά μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και άρπαξε ένα ψαλίδι με το οποίο κυνήγησε τον αδελφό του μέσα στο σπίτι, μπροστά στα έντρομα μάτια της μητέρας του, της γιαγιάς του και της 20χρονης κοπέλας του. Ο 16χρονος αδελφός προσπάθησε να αμυνθεί και να κρυφτεί αλλά δεν τα κατάφερε.

Το όπλο του εγκλήματος

«Του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω ‘φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;’. Έλεγα στον αδελφό μου ‘είσαι καλά; απάντησέ μου’. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει», περιέγραψε για τις πρώτες στιγμές που ακολούθησαν μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί.

Στο σπίτι επικράτησε πανδαιμόνιο. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

«Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας», λέει στη συνέχεια.

Ο 16χρονος δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού και μόλις έφτασε στην κουζίνα του σπιτιού, κατέρρευσε. Η μητέρα των δύο αδερφών προσπάθησε αρχικά να αναλάβει όλη την ευθύνη. Όπως ανέφερε αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο του εγκλήματος: «Η μητέρα μας είπε: “χάνω το παιδί μου”. Για τις συνθήκες του περιστατικού μας ανέφερε ότι ενώ επαιζε με τον γιο της εκείνος γλίστρησε και έπεσε πάνω στο ψαλίδι που κρατούσε η ίδια. Ήταν σε σύγχυση και μας έλεγε “Πάρτε με μέσα πηγαίνετέ με στη φυλακή”».

H αλήθεια όμως ξεσκεπάζεται και ο δράστης ομολογεί.

Δύο σχεδόν χρόνια μετά το φονικό, δηλώνει μετανιωμένος. «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», αναφέρει.

Τα δύο αδέρφια ετοίμαζαν εκείνο το απόγευμα τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κανείς όμως δεν περίμενε τα όσα συνέβησαν για μία τόσο ασήμαντη αφορμή.

«Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω», δηλώνει ο αδελφοκτόνος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών. Μία ποινή που ο ίδιος θεωρεί ευνοϊκή για το έγκλημα που διέπραξε.

«Περίμενα ισόβια, αλλά ο πρόεδρος κατάλαβε δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα», αναφέρει.

Ο 19χρονος Σωτήρης έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Η κάθε του μέρα περνά με τις ίδιες βασανιστικές σκέψεις, για τον τρόπο που έβαψε τα χέρια του με αίμα, για την απώλεια του αδερφού του και για την καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.

Δείτε το βίντεο του Mega:

