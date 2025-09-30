Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω», λέει ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

Ο 19χρονος περιέγραψε για πρώτη φορά τι συνέβη την μοιραία εκείνη ημέρα που σκότωσε τον αδελφό του πάνω σε καυγά που είχαν για μία μπλούζα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω», λέει ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την σιωπή του μέσα από τη φυλακή νέων του Αυλώνα «έσπασε» ο 19χρονος από την Νέα Σμύρνη και περιγράφει για πρώτη φορά τη δολοφονία του αδερφού του με ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν μετά από άγριο καυγά που είχαν για μία μπλούζα.

Ο 19χρονος σήμερα Σωτήρης ξετυλίγει το κουβάρι του στυγνού εγκλήματος που ομολόγησε ενώπιων των Αρχών. Ο 19χρονος περιέγραψε μιλώντας στο Mega μία σειρά από εικόνες που στοίχισαν τη ζωή του αδερφού του και κατέστρεψαν -όπως λέει- τη δική του ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα του 2023, όταν τα δύο αδέλφια καυγάδισαν για μία μπλούζα που είχε δανειστεί ο μικρότερος χωρίς την άδεια του μεγάλου αδελφού.

«Είχα πάρει ένα ψαλίδι και τον βρήκε στον πνεύμονα», ανέφερε αρχικά ο αδελφοκτόνος και συνέχισε: «Εκείνη την στιγμή, δεν ξέρω, σαν να είδα τον σατανά με τα μάτια μου. Έχασα τα πάντα, δεν κατάλαβα τι είχε γίνει».

Ο 19χρονος κάποια στιγμή πάνω στον καυγά μπήκε στην κρεβατοκάμαρα και άρπαξε ένα ψαλίδι με το οποίο κυνήγησε τον αδελφό του μέσα στο σπίτι, μπροστά στα έντρομα μάτια της μητέρας του, της γιαγιάς του και της 20χρονης κοπέλας του. Ο 16χρονος αδελφός προσπάθησε να αμυνθεί και να κρυφτεί αλλά δεν τα κατάφερε.

nea-smirni1.jpg

Το όπλο του εγκλήματος

«Του ανοίγω το στόμα, του κάνω ΚΑΡΠΑ. Προσπαθώ να του ανοίξω το στόμα, να του γυρίσω την γλώσσα και δεν έβλεπα ότι κάτι γίνεται. Αρχίζω και φωνάζω ‘φέρτε ασθενοφόρο, τι έκανα;’. Έλεγα στον αδελφό μου ‘είσαι καλά; απάντησέ μου’. Δεν μπορούσα να το πιστέψω με τίποτα αυτό που είχε γίνει», περιέγραψε για τις πρώτες στιγμές που ακολούθησαν μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί.

Στο σπίτι επικράτησε πανδαιμόνιο. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο αλλά ο 16χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

«Ήμασταν δεμένα από μικρά. Τσακωνόμασταν όπως τα αδέλφια, αλλά όπως κάθε αδέλφια είχαμε αγάπη μεταξύ μας», λέει στη συνέχεια.

Ο 16χρονος δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σαλόνι του σπιτιού και μόλις έφτασε στην κουζίνα του σπιτιού, κατέρρευσε. Η μητέρα των δύο αδερφών προσπάθησε αρχικά να αναλάβει όλη την ευθύνη. Όπως ανέφερε αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο του εγκλήματος: «Η μητέρα μας είπε: “χάνω το παιδί μου”. Για τις συνθήκες του περιστατικού μας ανέφερε ότι ενώ επαιζε με τον γιο της εκείνος γλίστρησε και έπεσε πάνω στο ψαλίδι που κρατούσε η ίδια. Ήταν σε σύγχυση και μας έλεγε “Πάρτε με μέσα πηγαίνετέ με στη φυλακή”».

nea-smirni.jpg

H αλήθεια όμως ξεσκεπάζεται και ο δράστης ομολογεί.

Δύο σχεδόν χρόνια μετά το φονικό, δηλώνει μετανιωμένος. «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», αναφέρει.

Τα δύο αδέρφια ετοίμαζαν εκείνο το απόγευμα τις βαλίτσες τους για ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Κανείς όμως δεν περίμενε τα όσα συνέβησαν για μία τόσο ασήμαντη αφορμή.

«Έχω τύψεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. (…) Ο χρόνος όμως δεν γυρνάει πίσω», δηλώνει ο αδελφοκτόνος που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών. Μία ποινή που ο ίδιος θεωρεί ευνοϊκή για το έγκλημα που διέπραξε.

«Περίμενα ισόβια, αλλά ο πρόεδρος κατάλαβε δεν το έκανα με τη θέλησή μου. Ήταν ατύχημα», αναφέρει.

Ο 19χρονος Σωτήρης έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Η κάθε του μέρα περνά με τις ίδιες βασανιστικές σκέψεις, για τον τρόπο που έβαψε τα χέρια του με αίμα, για την απώλεια του αδερφού του και για την καθημερινότητά του πίσω από τα κάγκελα των φυλακών.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

23:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν «καθάρισαν» στην πρεμιέρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια: Επτά ημέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος - Σταμάτησε να λειτουργεί και βοηθητική γεννήτρια

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία του Πάνου Ρούτσι»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εφιαλτικές στιγμές με ανεμοστρόβιλο στον Τυμπάκι - Σήκωσε θερμοκήπιο στο πέρασμά του

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου - Διευκρινίσεις ζητά το Κατάρ

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα ηλικιωμένος

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 6,9 Ρίχτερ - Σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της καταστροφής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (30/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.300.000 ευρώ

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης δεν έφτασε στην Μπρίζ, έκανε την ανατροπή η Αταλάντα – «Πεντάρα» με χατ-τρικ του Εμπαπέ η Ρεάλ!

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 40χρονη στην Αττική Οδό: Οδηγούσε για δεύτερη φορά σε 4 μέρες στη Λ.Ε.Α. – 18 μήνες χωρίς δίπλωμα

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες στα Airbnb από 1η Οκτωβρίου - Πρόστιμα από 5.000 ευρώ στους «παραβάτες»

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για χρυσοχόο στη Ρόδο: «Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή» - Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας, τα σενάρια που δεν ισχύουν και το βιβλίο που έρχεται

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Δήλωνε 3.000 ευρώ εισόδημα για το 2023 - «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς», απαντά

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ