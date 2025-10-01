Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Newsbomb

Φωτιά
ΕΛΛΑΔΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) προβλέπεται σήμερα Τετάρτη σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

0102
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πηγή: IN Time
0202

Οι πέντε κατηγορίες κινδύνου

Στο χάρτη διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με Κατάσταση Συναγερμού.

Η έννοια των ανωτέρω κατηγοριών κινδύνου αναλύεται παρακάτω:

  • Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

  • Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

  • Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

  • Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

  • Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε όλοι εύκολα να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

  • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
  • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
  • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
  • Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο
  • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
  • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
  • Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις
  • Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
  • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
  • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

  • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
  • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται
  • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή
  • Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση του είναι επίσης δωρεάν, από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

  • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
  • Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
  • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
  • Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
  • Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
  • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

  • Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
  • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
  • Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
  • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
  • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
  • Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
  • Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.
  • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
  • Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
  • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
  • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
  • Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
  • Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.
  • Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.
  • Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
  • Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.
  • Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
  • Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
  • Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

  • Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.
  • Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

  • Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
  • Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

  • Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
  • Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.
  • Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
  • Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
  • Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
  • Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.
  • Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
  • Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.
  • Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση ως τις 20 Οκτωβρίου για τις δηλώσεις ΑΤΑΚ στην ΕΑΕ 2025

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

04:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστής απέρριψε την έφεση του Diddy – Αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια φυλάκιση

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον κίνδυνο δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ότι θέλουν «να κλείσουν τα πάντα»

03:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέσθηκε θανατοποινίτης στη Φλόριντα – Είχε καταδικαστεί για την δολοφονία ζευγαριού το 1990

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

02:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Τα οριστικά αποτελέσματα για 61 θέσεις από επιλαχόντες ΥΕ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τους 20 έφτασαν οι νεκροί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

01:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

01:24ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες

01:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη και ρεκόρ στη Wall Street, παρά την απειλή του shutdown

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρδη εκατομμυρίων για το κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια - Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας και το «δεν έχω καμία σχέση» του Νίκου Κοκλώνη

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

01:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο – Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του με πέτρα - Νεκρός και ο γιος, σοβαρά τραυματισμένη η κόρη

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη σπηλιά που εγκλωβίστηκε ο 53χρονος

20:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μετά από 2 χρόνια, οι επιστήμονες γνωρίζουν τελικά από πού ήρθε αυτός ο διαστημικός βράχος

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:44LIFESTYLE

Οι νικητές της Κυριακής: Ο ασταμάτητος Μάνεσης, η Γερμανού και τα «Φαντάσματα» που τρόμαξαν το Voice

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ