Ξάνθη: Αθώος ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό και παράβαση καθήκοντος

Αθώος κρίθηκε από το δικαστήριο ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό και παράβαση καθήκοντος στην Ξάνθη, το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το Δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι κατηγορίες σε βάρος του Αστυνομικού δεν ευσταθούν και έτσι εκδόθηκε – ομόφωνα – αθωωτική απόφαση για τον Αστυνομικό.

Σε βάρος του Αστυνομικού είχε κατατεθεί μύνηση από πολίτη που ισχυριζόταν πως τον πέρασε για παράνομο μετανάστη, τον χτύπησε, του φόρεσε χειροπέδες, τον έβαλε μέσα σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου και να το εγκατέλειψε λίγο έξω από το Σούνιο.

Ωστόσο, η πλευρά του Αστυνομικού ισχυρίστηκε πως οι κατηγορίες είναι αναληθείς και πως ο ίδιος βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και ακολούθησε ένα τυπικός έλεγχος για εξακρίβωση στοιχείων του εν λόγω πολίτη.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της αθωότητας του Αστυνομικού, ενώ από την Κυριακή για την υπόθεση έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση και το Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία αναφερόταν – μεταξύ άλλων – πως για την υπόθεση ξεκίνησε και ΕΔΕ.

