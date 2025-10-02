ΟΠΕΚΕΠΕ: Δηλώθηκε χωράφι στη Μακεδονία με τρία ΑΦΜ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεχίζονται και οι απάτες με νέες επιδοτήσεις. Όπως αποκάλυψε ο Alpha, αγρότης που πήγε να δηλώσει το χωράφι του το βρήκε δηλωμένο από άλλους.

Στη Μακεδονία, ανακαλύφθηκε ότι ένα χωράφι έχει δηλωθεί με τρία διαφορετικά ΑΦΜ, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία για τυχόν καταχρήσεις και παρατυπίες που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατανομή επιδοτήσεων προς τους αγρότες.

Αρμόδιοι φορείς προγραμματίζουν έρευνες για να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και αν υπάρχουν άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Η διαφάνεια και η ακεραιότητα του συστήματος επιδοτήσεων είναι κρίσιμες για την εμπιστοσύνη των αγροτών και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Όπως αποκαλύπτει μάλιστα ο εν λόγω αγρότης από τη Μακεδονία, πήγε στις 26 Αυγούστου να δηλώσει το χωράφι του και έλαβε την απάντηση ότι το χωράφι του έχει δηλωθεί και από ΑΦΜ στην Πέλλα. Ο αγρότης, δύο μέρες αργότερα, λέει μάλιστα ότι «αναγκάστηκα να διπλοδηλώσω το χωράφι μου».

Όμως, πριν από λίγες μέρες του είπαν ότι το χωράφι του δηλώθηκε και από τρίτο ΑΦΜ στη Στυλίδα. «Μέχρι να πάρουμε την προκαταβολή, πιστεύω ότι θα βρεθεί και κανένας από το Καστελόριζο», λέει ο αγρότης στον ALPHA.