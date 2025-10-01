Διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Αγκίστρι
Το εντυπωσιακό φαινόμενο μπόρεσαν να απολαύσουν και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών όπως των Μεθάνων
Με ένα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι σήμερα (01.10.2025) οι κάτοικοι του Αγκιστρίου και της Αίγινας καθώς είδαν να σχηματίζεται ένας διπλός υδροστρόβιλος.
Μη χάνοντας καμία ευκαιρία, όσοι κάτοικοι είδαν το μοναδικό φαινόμενο, άρπαξαν τα κινητά τους και ξεκίνησαν να βγάζουν φωτογραφίες. Ανάρτηση για τον διπλό υδροστρόβιλο έκανε και ο Θοδωρής Κολυδάς στα social media, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες.
Το εντυπωσιακό φαινόμενο μπόρεσαν να απολαύσουν και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών όπως των Μεθάνων.
