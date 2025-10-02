Ατύχημα στην Αθήνα από τη νεροποντή: Ξεριζώθηκε δέντρο και τραυμάτισε οδηγό

Ένα δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας της νεροποντής στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί οδηγός στην οδό Εμμανούλ Μπενάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη, το δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω του.

Ο οδηγός σώθηκε από θαύμα, καθώς δεν βρισκόταν ένα αυτοκίνητο να ανακόψει τη δύναμη με την οποία έπεφτε το δέντρο, θα τον είχε χτυπήσει πολύ άσχημα.

Ωστόσο, ο κορμός του δέντρου έπεσε με δύναμη πάνω στο ΙΧ, την ώρα που ο οδηγός του βρισκόταν μέσα, με αποτέλεσμα, προσωρινά, να εγκλωβιστεί.

Δείτε τις φωτογραφίες του Νewsbomb.gr από το σημείο:

Η βροχή στην Αθήνα άρχισε να πέφτει με ένταση το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ οδηγοί κατέγραψαν και τον Κηφισό να έχει «φουσκώσει»: