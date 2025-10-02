Κίνηση στους δρόμους: Χάος από την νεροποντή, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική οδό
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πολλά προβλήματα στην κίνηση στους δρόμους
Τεράστια είναι τα προβλήματα αυτήν την ώρα στο μεγαλύτερο κομμάτι του οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου της Αττικής εξαιτίας της δυνατής νεροποντής.
Σοβαρά είναι τα προβλήματα στον Κηφισό, στις κεντρικές λεωφόρους, όπως η Κηφισίας και η Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού.
