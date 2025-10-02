Καταιγίδες στην Αιτωλοακαρνανία: Πλημμύρες σε Αιτωλικό και Κατοχή - Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Οι έντονες βροχοπτώσεις στο Αιτωλικό και την Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας που διήρκεσαν όλο το βράδυ, έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους των χωριών της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ έχουν καταγραφεί και πλημμυρισμένα σπίτια.

Οι δρόμοι στο Αιτωλικό και την Κατοχή μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως η έλλειψη καθαρισμού στα φρεάτια ομβρίων υδάτων ευθύνεται για τη συσσώρευση νερού και τις πλημμύρες.

Η Πυροσβεστική έχει επέμβει για άντληση υδάτων σε πολλές περιπτώσεις, ενώ χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δυο ηλικιωμένων γυναικών από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού, όπου δεν χωρούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα και έτσι επιστρατεύτηκε ιδιώτης με 4Χ4 αγροτικό ΙΧ, που προσέγγισε την είσοδο του σπιτιού ώστε να απομακρυνθούν οι γυναίκες.

Στο Αιτωλικό, οι πρώτες βροχές αποκάλυψαν προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να γεμίσουν νερό. Αν και δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές υλικές ζημιές, η εικόνα αυτή δημιουργεί προβληματισμό για την επάρκεια των υποδομών στην αντιμετώπιση έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Παρόμοια κατάσταση παρατηρήθηκε και στην περιοχή της Κατοχής, όπου ακόμη και με μικρή ποσότητα βροχής, οι δρόμοι γέμισαν νερό. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και τακτικό καθαρισμό των φρεατίων ώστε να αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα.

