Οι κορυφές του Ολύμπου «ντύθηκαν» στα λευκά – Χιόνια και θερμοκρασίες υπό του μηδενός

Η κακοκαιρία τύπου «Π» που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της, έφερε και τα πρώτα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα.

Χιονόπτωση κατεγράφη στις κορυφές του Ολύμπου, πάνω από τα 2.500 μέτρα, με αποτέλεσμα να το… στρώσει, όπως φαίνεται στο βίντεο του meteoclub.

Η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από το μηδέν, φτάνοντας στον –1℃ το πρωί της Πέμπτης (02/10), ενώ, η ορατότητα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

