Καιρός: Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια

Ο Οκτώβριος μπαίνει με ισχυρή κακοκαιρία, που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα σαρώσει τη χώρα από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, φέρνοντας μαζί της καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς και ακόμη και χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για «κακοκαιρία τύπου Π», με τα πιο έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του 112 ως εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης.

Το ανώτερο χαμηλό

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, στην ανάρτησή του στα social media για την πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες, ανέφερε αρχικά πως «το ανώτερο χαμηλό που δημιουργείται στην Αδριατική κινείται προς την περιοχή μας προκαλώντας πολλές βροχές και καταιγίδες».

«Τα φαινόμενα θα είναι γενικευμένα και αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, καθώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις», συνέχισε. «Με άλλα λόγια αύριο θα γνωρίζουμε αν θα προστεθούν το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ή αν μείνουν τα δυτικά και βόρεια με τα πιο έντονα φαινόμενα», κατέληξε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απόφαση του Θοδωρή Κολυδά να αναφερθεί - εν όψει της κακοκαιρίας» και στη χρησιμότητα του 112.

Όπως σημειώνει: «Το 112 δεν αποστέλλεται για να «τρομοκρατήσει» τον πολίτη, ούτε για να χαρακτηρίσει μια βροχή ως "ακραίο φαινόμενο". Στόχος του είναι να προετοιμάσει σε περίπτωση που μια κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα. Δεν σημαίνει ότι ο κόσμος θα καταστραφεί σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα οι συνθήκες να ενταθούν και να χρειαστεί προσοχή».

Η καταιγίδα τύπου Π

Στην πρόγνωσή του για τον καιρό μάλιστα ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνει λόγο για κακοκαιρία «τύπου Π» που θα κρατήσει έως τουλάχιστον και την Παρασκευή.

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει καταιγίδες, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς αλλά και χιόνια. Ο Θοδωρής Κολυδάς μιλά για βροχές και καταιγίδες λόγω του συνδυασμού «αποκομμένου χαμηλού και της ψυχρής μάζας».

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση «βλέπει» ο Τσατραφύλλιας

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στη νέα ανάρτησή του στα social media, το πρωί της Τρίτης, προειδοποιεί για ραγδαία επιδείνωση του καιρού από την Πέμπτη, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για «κακοκαιρία τύπου Π».

Στη συνέχεια, εξηγεί πως η κακοκαιρία αυτή μέχρι την Παρασκευή θα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας μαζί της ισχυρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και χιόνια.

Παράλληλα στην ανάρτησή του, επισημαίνει πως ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, μέχρι 8 βαθμούς.

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

«Συγκεκριμένα αναμένονται: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π). Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα. Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα», συνεχίζει.

«Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!», καταλήγει.

Καιρός: Για βροχές και κακοκαιρία κάνει λόγο ο Μαρουσάκης

Τέλος ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στη δική του ανάρτηση, εξηγεί πως «περισσότερες βροχές αύριο προς τα κεντρικά και βόρεια, ενώ το διήμερο Πέμπτη – Παρασκευή αναμένουμε έντονη κακοκαιρία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα».

