Χριστίνα Σούζη: «Αν κάνω λάθος για τον καιρό, ζητάω συγγνώμη»

Πόσες φορές δεν έχει αναρωτηθεί ο καθένας μας τι καιρό θα κάνει; Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τους μετεωρολόγους να μιλούν για νέα κακοκαιρία; Όπως παραδέχεται η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, «ο κόσμος στον δρόμο με ρωτάει τι καιρό θα κάνει».

Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ μάλιστα τονίζει: «Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις τον καιρό. Τα καιρικά φαινόμενα παλιά ήταν πολύ πιο ήπια και πολύ πιο βατά. Τώρα βλέπεις ένα χαμηλό και λες "θα έρθει έτσι όπως είναι; Θα αδειάσει αλλού; Περνούν διάφορα από το μυαλό σου. Δεν είναι εύκολο».

Όπως λέει η Χριστίνα Σούζη πλέον οι κακοκαιρίες είναι συχνό φαινόμενο. «Τώρα μας δυσκολεύει περισσότερο η πρόγνωση. Νερό χρειαζόμαστε. Βροχές χρειαζόμαστε. Θα πούμε το νερό νεράκι γενικότερα. Είναι δύσκολη η δουλειά μας. Θέλει πολλή προσοχή. Πρέπει να είσαι πολύ υπεύθυνος σε αυτό που κάνεις για να ενημερώνεις σωστά τον κόσμο. Πρέπει να μην τον τρομοκρατείς».

Στο ερώτημα αν έχει κόντρα με κάποιον συνάδελφό της, η Χριστίνα Σούζη απαντά στην εκπομπή «Το'Χουμε»: «Δεν κοντράρομαι με κανέναν, μόνο με τον εαυτό μου. Δεν είμαι Θεός. Όλοι κάνουμε λάθη, το αναγνωρίζω και ζητάω και συγγνώμη».

