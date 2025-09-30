Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

Επιβεβαιώνονται τα τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ώρες καθώς οι μετεωρολόγοι συμφωνούν πως η χώρα μπαίνει σε συνθήκες... χειμώνα για τουλάχιστον 48 ώρες.

Γιώργος Τσατραφύλλιας, Γιάννης Καλλιάνος, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Όλγα Παπαβγούλη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν πως η χώρα θα έρθει αντιμέτωπη με καταιγίδες, κατά τόπους επικίνδυνες, ενώ την εμφάνισή τους θα κάνουν και τα πρώτα χιόνια.

Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

Απότομη αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού, καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη (02/10) έρχεται κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους αλλά και χιόνια.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρει σε σημερινή (30/09) ανάρτηση ότι «48άωρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου “Π” φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν».

«Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, αναμένονται:

– Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική ,τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου “Π”).

– Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

– Πτώση της θερμοκρασία έως 8℃ στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

– Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο: 1.500 μέτρα). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν», επισημαίνει ακόμη.

Μαρουσάκης: «Καμπανάκι» για πλημμυρικά φαινόμενα

Αλλάζει απότομα ο καιρός από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ψυχρή αέρια μάζα που θα κατέβει από την κεντρική Ευρώπη θα συναντήσει τα θερμά νερά της Μεσογείου και σε συνδυασμό με υψηλές βαρομετρικές πιέσεις θα δημιουργήσει έντονα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε ξηρά και θάλασσα και δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Αύριο Τετάρτη θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός σε κεντρικά και βόρεια, με βροχές κατά διαστήματα. Από το απόγευμα προς τη νύχτα η νέα κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά-βορειοδυτικά. Την Πέμπτη το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από το Ιόνιο προς το Αιγαίο, δίνοντας ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και σε αρκετές περιοχές θα κάνει αισθητό κρύο. Πρόκειται για φθινοπωρινή κακοκαιρία που απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα, ιδιαίτερα την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Καλλιάνος: Σφοδρή κακοκαιρία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

Το φθινόπωρο φέρνει νέα επιδείνωση του καιρού με ένα εκτεταμένο σύστημα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Οι βροχές, οι καταιγίδες και οι ισχυροί άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, ενώ θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής θα μας επισκεφθεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας. Το καιρικό αυτό φαινόμενο θα φέρει εκτεταμένες βροχές, έντονες καταιγίδες και πολύ δυνατούς ανέμους κυρίως στα πελάγη.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ιδιαίτερα στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Στα ορεινά της Βορειοδυτικής χώρας αναμένονται χιονοπτώσεις, ενώ στη Δυτική Μακεδονία είναι πιθανό το χιόνι να κατέβει ακόμη και σε υψόμετρα 700–800 μέτρων από το βράδυ της Πέμπτης έως τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει αργά το βράδυ της Τετάρτης από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, επεκτεινόμενη σταδιακά σε σχεδόν όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της Πέμπτης. Την Παρασκευή, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε πολλές περιοχές οι βροχές θα συνεχιστούν με μειωμένη ένταση. Το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται εξασθένηση του συστήματος, με το Σάββατο να χαρακτηρίζεται από τοπικές βροχές.

Οι περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα είναι η Δυτική και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σημαντικές βροχοπτώσεις και πιθανές καταιγίδες προβλέπονται επίσης για την Αττική μέσα στην Πέμπτη, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο κ. Καλλιάνος υπογράμμισε τη σημασία της συνετής χρήσης του 112, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά μοντέλα και τα ραντάρ παρέχουν ακριβή δεδομένα για την πορεία και την ένταση των φαινομένων. Η εμπειρία των μετεωρολόγων είναι καθοριστική για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων, ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη ενεργοποίηση του συστήματος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού.

Παπαβγούλη: Οργανωμένο χαμηλό φέρνει ψυχρή εισβολή

Η νέα εβδομάδα φέρνει εκ νέου κακοκαιρία, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, καθώς ένα οργανωμένο χαμηλό από την Ιταλία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από το βράδυ της Τετάρτης και κυρίως την Πέμπτη, ξεκινώντας από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα έχουν πιο γενικευμένο χαρακτήρα μέχρι και το Σάββατο, επηρεάζοντας και την Αττική ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, ειδικά στη βόρεια χώρα, όπου ακόμη και τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά θα καταγραφούν μονοψήφιες τιμές.

Παράλληλα, όπως σημειώνει για τον Οκτώβριο, οι μέσες κλιματικές τιμές κυμαίνονται από 20–24°C (στην Αττική γύρω στους 23°C). Κατά τη διέλευση του χαμηλού αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ενώ δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας χώρα

