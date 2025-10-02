Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Αρχείου
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 18χρονη στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10).

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό έγινε γύρω στις 15:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η κοπέλα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πολυμνίας, στο Κορδελιό.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ. Αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή της, διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η 18χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα και η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

