Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα σε Αττική και Δυτική Ελλάδα - Διακοπές ρεύματος και «στοπ» στο Τραμ

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από το πρωί της Πέμπτης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, πλημμύρες σε μέσα σταθερής τροχιάς και διακοπές ηλεκτροδότησης σε βόρεια προάστια της Αθήνας.

Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στη δυτική Ελλάδα, με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να μετρούν ζημιές και εγκλωβισμούς.

Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική - Προβλήματα σε τραμ και ρεύμα

Στο Μενίδι, η λεωφόρος Καραμανλή πλημμύρισε, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο και ακινητοποιήσεις οχημάτων. Οι οδηγοί κινούνταν με ελάχιστη ταχύτητα, υπό τον φόβο να μείνουν ακινητοποιημένοι. Παρόμοια η εικόνα και στον Κηφισσό με μεγάλες καθυστερήσεις.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στη γραμμή 7 του τραμ («Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα πειραιά»). Τέσσερις στάσεις - «λουτρά Αλίμου», «1η Αγίου Κοσμά», «2η Αγίου Κοσμά» και «Ελληνικό» - βγήκαν εκτός λειτουργίας λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες, με τα δρομολόγια να εκτελούνται τμηματικά. Η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να δείχνει υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις.

Παράλληλα, χωρίς ηλεκτροδότηση βρέθηκαν περιοχές στο Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή και το Ψυχικό, μετά από βλάβη σε δύο γραμμές του ΔΕΔΔΗΕ. Κάτοικοι ανέφεραν πως πριν από τη διακοπή άκουσαν ισχυρό θόρυβο. Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται ως το απόγευμα.

Το δέντρο που ξεριζώθηκε στην Αθήνα

Ένα δέντρο ξεριζώθηκε εξαιτίας της νεροποντής στην Αθήνα το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί οδηγός στην οδό Εμμανούλ Μπενάκη.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε οδηγούσε μοτοσικλέτα, όταν στη συμβολή των οδών Γαμβέτα και Εμμανουήλ Μπενάκη ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω του.

Ο οδηγός σώθηκε από θαύμα, καθώς στην πορεία του δέντρου βρισκόταν ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, που ανέκοψε τη δύναμη της πτώσης. Αν δεν υπήρχε το αυτοκίνητο, το δέντρο θα τον είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά.

Ωστόσο, ο κορμός του δέντρου έπεσε με δύναμη πάνω στο ΙΧ, την ώρα που ο οδηγός του βρισκόταν μέσα, με αποτέλεσμα, προσωρινά, να εγκλωβιστεί.

Δείτε τις φωτογραφίες του Νewsbomb.gr από το σημείο:

Η βροχή στην Αθήνα άρχισε να πέφτει με ένταση το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ οδηγοί κατέγραψαν και τον Κηφισό να έχει «φουσκώσει»:

Τεράστια είναι, άλλωστε, τα προβλήματα στο μεγαλύτερο κομμάτι του οδικού δικτύου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Σοβαρά είναι τα προβλήματα στον Κηφισό, στις κεντρικές λεωφόρους, όπως η Κηφισίας και η Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Η κίνηση στους δρόμους στις 15:30 Google maps

Αιτωλοακαρνανία - αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμοί

Ιδιαίτερα οξυμένα ήταν τα φαινόμενα στο αιτωλικό και την κατοχή, όπου δρόμοι πλημμύρισαν με την πρώτη δυνατή βροχή. Η πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων και οδηγών, ενώ συνεχίζει αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα.

Στο Νεοχώρι, γυναίκα εγκλωβίστηκε για τρεις ώρες στο αυτοκίνητό της όταν αυτό «βούλιαξε» σε μεγάλη λακκούβα - λίμνη που είχε δημιουργηθεί από πρόχειρα μπαλώματα έργων της ΔΕΥΑΜ. Χρειάστηκε η βοήθεια ιδιώτη με 4×4 για να απεγκλωβιστεί, ενώ η ίδια έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Καλαμάτα - καταρρακτώδης βροχή την ώρα αιχμής

Στην Καλαμάτα, η καταιγίδα που ξέσπασε μεταξύ 07:00 και 09:00 μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια ακριβώς την ώρα που άνοιγαν τα σχολεία, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Σύμφωνα με μετρήσεις, μέσα σε μία ώρα έπεσαν 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και καθαρισμό φρεατίων, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν σε δύο καταστήματα τόσο στη νέα είσοδο της πόλης όσο και στο κέντρο.

Βόλος: Πλημμύρισε η γεωπονική σχολή

Πλημμύρισε ξανά η Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν μηχανήματα χιλιάδων ευρώ και υποδομές του τμήματος.

Οι δυνατές καταιγίδες που σαρώνουν από χθες τη χώρα οδήγησαν σε εικόνες καταστροφής στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο που πλημμύρισε για τρίτη φορά μέσα σε πέντε μέρες. Φοιτητές και καθηγητές κάνουν μάθημα με κουβάδες στις αίθουσες, ενώ εξοπλισμός χιλιάδων ευρώ έχει σκεπαστεί με πλαστικά για να προστατευθεί από τα νερά.

Νέο περιστατικό πλημμύρας στο ΣΕΦ

Για τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο, το στάδιο ειρήνης και φιλίας παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα με εισροή υδάτων από την οροφή. Οι υπεύθυνοι έσπευσαν με κουβάδες και μουσαμάδες να προστατεύσουν το παρκέ, όπου είχαν γίνει πρόσφατα έργα αποκατάστασης. Το σεφ είχε πλημμυρίσει τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025, με το ζήτημα να παραμένει άλυτο.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις μέχρι και αύριο Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη και από το βράδυ οι ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Παρασκευή θα επεκταθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κλπ, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειες τους.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία.

