Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος Γερμανός που βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα μέσα στις τουαλέτες

Συνελήφθη 43χρονος Γερμανός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα μέσα στις τουαλέτες.

Σύμφωνα με το thesstoday.gr, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας άνδρας αντιλήφθηκε ότι ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τον ανήλικο γιο του και κατήγγειλε το περιστατικό.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία βίντεο παράνομης λήψης, καθώς και πέντε ακόμη αρχεία που είχαν διαγραφεί.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη καταγραφή μη δημόσιων πράξεων. Με εντολή της εισαγγελικής αρχής, παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

