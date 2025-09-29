Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πάνω από μία ώρα η αναμονή την Κυριακή

Καθυστερήσεις που φτάνουν την μιάμιση ώρα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πάνω από μία ώρα η αναμονή την Κυριακή
Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ.Βενιζέλος», το μεγαλύτερο ελληνικό αεροδρόμιο, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό των πτήσεων που διαχειρίζονται.

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, οι ελεγκτές διαχειρίζονταν περί τις 36 πτήσεις. Πλέον, διαχειρίζονται 28, καθώς αυτός ο αριθμός κρίνεται πως αντεπεξέρχεται στις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως υποστηρίζουν. Το γεγονός όμως συνεπάγεται καθυστερήσεις τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που ξεκινούν από τα 20 λεπτά και περί το μεσημέρι φτάνουν και ξεπερνούν τη μία και μιάμιση ώρα.

Το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχει θέσει σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της υπηρεσίας, με σκοπό να οδηγήσει στην καλύτερη ρύθμιση της αυτοτέλειας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετατρέποντάς την σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Με την κατεύθυνση αυτή ωστόσο, διαφωνούν οι εργαζόμενοι, που καταγγέλλουν πως οι δικές τους εισηγήσεις δεν εισακούστηκαν.

Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να συνεχιστούν οι καθυστερήσεις - για πέμπτη ημέρα - καθώς οι ελεγκτές διαμηνύουν την πρόθεσή τους να επιμείνουν στην απόφασή τους.

Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Οι ελεγκτές υποστηρίζουν ότι ο φόρτος εργασίας ξεπερνούσε τα όρια ασφαλείας, αφού αντί για 22 πτήσεις την ώρα κλήθηκαν το καλοκαίρι να διαχειριστούν έως και 36. Πλέον έχουν θέσει ως όριο τις 28 πτήσεις, ένας αριθμός που –όπως λένε– ανταποκρίνεται στις πραγματικές δυνατότητες. Ζητούν προσλήψεις προσωπικού και αναβάθμιση των συστημάτων, ενώ κατηγορούν την πολιτική ηγεσία ότι δεν έχει λάβει υπόψη τις προτάσεις τους.

Οι μισθοί των ελεγκτών φτάνουν τις 120.000 ευρώ, λέει η κυβέρνηση

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, μιλώντας το Σάββατο στην ΕΡΤ αναγνώρισε το πρόβλημα και ανακοίνωσε σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ, με στόχο τη μεγαλύτερη αυτονομία και ευελιξία στη λειτουργία της. Υπογράμμισε όμως ότι οι απολαβές των ελεγκτών είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα, φτάνοντας –όπως είπε– ακόμη και τα 120.000 ευρώ ετησίως.

Οι μισθοί μας δεν πληρώνονται απο τον προϋπολογισμό, απαντούν οι ελεγκτές

Με ανακοίνωσή τους, το Σάββατο, οι ελεγκτές απέρριψαν τα στοιχεία περί μισθών, κάνοντας λόγο για «διογκωμένα νούμερα». Επισημαίνουν μάλιστα, ότι οι αμοιβές τους καλύπτονται από τα τέλη αεροναυτιλίας που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ επικαλούνται στοιχεία του Eurocontrol, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στο κόστος μισθοδοσίας, παρά την υψηλή παραγωγικότητά της.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος:

«Με απογοήτευση, αλλά δυστυχώς όχι έκπληξη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σήμερα το πρωί. Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι πέρα από μια συνάντηση στις αρχές Μαΐου στο Υπουργείο και μια συνάντηση στις αρχές Ιουνίου στην ΥΠΑ, παρουσία όλων των σωματείων των εργαζομένων, δεν έχουμε συναντηθεί ξανά με τον Υπουργό.

Μάλιστα από την 1/9/2025 έχουμε ζητήσει συνάντηση και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καν απάντηση. Αντίθετα ο Υπουργός μας έχει παραπέμψει στους συνεργάτες του και στην Διοίκηση της ΥΠΑ, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α.. Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ και του Υπουργείου είχαν προαποφασίσει να μην ακούσουν τις προτάσεις μας, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επίσης, είναι εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας με τρόπο μάλιστα που τεχνηέντως διογκώνει τα νούμερα ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τις καθαρές απολαβές μας, οι οποίες (όπως και ο υπουργός παραδέχεται) φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες.

Για εμάς ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Το σύνολο των αμοιβών μας, ακόμα και ο βασικός μισθός χρηματοδοτούνται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν όμως ο υπουργός θέλει να ασχοληθεί με τις απολαβές μας θα θέλαμε να γνωρίζει ότι με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του Eurocontrol (ACE Benchmarking report 2025), που αφορούν το 2023, είμαστε στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 παρόχους σε κόστος μισθοδοσίας Ε.Ε.Κ. ανά ώρα πτήσης που διαχειρίζονται, παρότι είμαστε πέμπτοι σε παραγωγικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε πιο παραγωγικοί από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία, αλλά το κόστος των αμοιβών μας είναι σημαντικά χαμηλότερο ακόμα και από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβενία. Μάλιστα η ΥΠΑ (Hellenic Aviation Service Provider – HASP) είναι η απολύτως φθηνότερη ανάμεσα σε 38 παρόχους, όσο αφορά το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Τα παρακάτω διαγράμματα δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως:

Δυστυχώς ο αποπροσανατολισμός που επιχειρείται αποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει κατανοητό το μέγεθος του πραγματικού προβλήματος της Υ.Π.Α., το οποίο δεν είναι οι αμοιβές των Ε.Ε.Κ.. Εκτός και αν ο υπουργός πιστεύει ότι για την έλλειψη σύγχρονων συστημάτων ή για την παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών φταίει η αμοιβή των Ε.Ε.Κ.. Ακόμα και οι διαρροές ότι «οι Ε.Ε.Κ. θέλουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Υ.Π.Α. για να μην πηγαίνουν αλλού τα τέλη διαδρομής» δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση του πλαισίου λειτουργίας των παρόχων αεροναυτιλίας.

Τα τέλη αεροναυτιλίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κάλυψη της βάσης κόστους για την παροχή των υπηρεσιών αεροναυτιλίας, όχι γιατί το λένε οι Ε.Ε.Κ., αλλά γιατί το επιβάλλει ο Ε.Κ. 2019/317. Η δε υπόνοια που αφήνει η προαναφερθείσα δήλωση ότι σήμερα τα τέλη χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς συνιστά ενδεχόμενη παραβίαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την διαχείριση των κονδυλίων αυτών και θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το περίφημο μπόνους που το ίδιο το υπουργείο βιάστηκε να θεσμοθετήσει φέτος για 3 χρόνια δεν έγινε γιατί ξαφνικά θέλησε το υπουργείο να πριμοδοτήσει τους ΕΕΚ, αλλά για να μπορέσει να καλυφθεί η γύμνια της Υ.Π.Α., έστω και μερικώς, από την υπερεργασία των Ε.Ε.Κ..

Μάλιστα ένα σημαντικό μέρος των Ε.Ε.Κ. έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υπερεργασίας αδιαφορώντας για το ποσό. Το 2026 ενδέχεται να μην συμμετάσχουμε συνολικά ως κλάδος. Αυτό δεν έχει προβληματίσει το υπουργείο;

Καλούμε τις Διοικήσεις της Υ.Π.Α. και του Υπουργείου να ακούσουν τις προτάσεις μας και να μην αναλώνονται σε επιχειρήματα που θέλουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάφωρη παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από την Υ.Π.Α., την οποία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έχει ήδη καταδικάσει και που όπως φαίνεται θα ασχοληθεί σύντομα ξανά με την Ελλάδα».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, με την αεροπορική κίνηση να παραμένει υπό πίεση ενόψει και της χειμερινής περιόδου.

