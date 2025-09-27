Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Τι υποστηρίζουν οι ελεγκτές - Τι λέει η κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος», το μεγαλύτερο ελληνικό αεροδρόμιο, μετά την απόφαση των ελεγκτών να προχωρήσουν στη μείωση του αριθμού των πτήσεων που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια.

Το γεγονός δημιουργεί καθυστερήσεις στις πτήσεις, που ξεκινούν από τα 30-40 λεπτά στην αρχή της ημέρας και αθροιστικά, γίνονται μεγαλύτερες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσαν τόσο η Aegean όσο και το «Ελ. Βενιζέλος», αναγνωρίζοντας το ζήτημα και ενημερώνοντας τους επιβάτες.

Ελεγκτές στο «Ελ. Βενιζέλος»: Γιατί αποφάσισαν να μειώσουν τις πτήσεις που διαχειρίζονται

Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενάεριας κυκλοφορίας, ο αριθμός των πτήσεων ξεπερνούσε το όριο δυναμικότητας, κάτι που είχε συμβεί και τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως ανέφεραν στο Newsbomb, οι επόμενοι δύο με τρεις μήνες θεωρούνται κρίσιμοι για την εξεύρεση λύσεων που θα επιτρέψουν την ομαλοποίηση της εναέριας κυκλοφορίας, ζητώντας τόσο πρόσληψη προσωπικού όσο και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Ο Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μιλώντας στο Newsbomb, δήλωσε ότι οι καθυστερήσεις συνεχίζονται λόγω της αύξησης των πτήσεων: «Από το 2022 δεν έχουμε σύγχρονα συστήματα και ούτε αρκετό προσωπικό. Αντί για 22 αφίξεις την ώρα, πλέον διαχειριζόμαστε 32, με μειωμένα ρεπό, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πτήσεις».

Στην πράξη, οι ελεγκτές αποφάσισαν να περιορίσουν τη διαχείριση στις 28 αφίξεις την ώρα, από 36 που εξυπηρετούσαν κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το όριο αυτό ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές δυνατότητες του αεροδρομίου, καθώς τους προηγούμενους μήνες είχαν κληθεί να διαχειριστούν αριθμό πτήσεων πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητές τους, όπως υποστηρίζουν.

Χρίστος Δήμας: Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να παίρνει πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας αναγνώρισε το πρόβλημα, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου, αναφέροντας μάλιστα πως οι καθυστερήσεις φτάνουν και τις δύο ώρες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής με μεγαλύτερη ευελιξία, αναφερόμενος και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, που τέθηκε χθες Παρασκευή, σε δημόσια διαβούλευση.

Ο υπουργός σημείωσε πάντως ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως. Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».

Όπως εξήγησε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιείται σχέδιο δράσης 364 σημείων και 7 πυλώνων, με τακτικές εκθέσεις προόδου ανά έξι εβδομάδες. Ένας από τους πυλώνες αφορά τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία. «Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για ζητήματα ακόμη και της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση, απαιτείται υπουργική υπογραφή. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν», ανέφερε.

Οι ελεγκτές θεωρούν ότι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν θα βελτιώσουν την οργάνωση της υπηρεσίας και σημειώνουν ότι οι προτάσεις τους αγνοήθηκαν.

