Προβλήματα από την κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις

Άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση

Newsbomb

αεροδρόμιο Κεφαλονιά κακοκαιρία
kefaloniapress.gr
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, καθώς παρότι τα φαινόμενα δεν ήταν έντονα, μέχρι στιγμής, τέσσερις πτήσεις δεν κατόρθωσαν να προσγειωθούν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να μείνουν επί ώρες καθηλωμένοι στις αίθουσες αναμονής.

Όπως μεταδίδει το τοπικό Μέσο kefaloniapress.gr, τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις δεν κατάφεραν να προσγειωθούν σήμερα Κυριακή, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το νησί, να έχουν γεμίσει τον χώρο του αεροδρομίου, περιμένοντας λύση.

Οι καιρικές συνθήκες ωστόσο παραμένουν δύσκολες και μέχρι στιγμής είναι άγνωστο πότε θα ομαλοποιηθεί το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων.

αεροδρόμιο Κεφαλονιά κακοκαιρία
αεροδρόμιο Κεφαλονιά κακοκαιρία
αεροδρόμιο Κεφαλονιά κακοκαιρία

Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων επικαιροποιήθηκε σήμερα Κυριακή 28-9-2025 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και αργά το βράδυ της Κυριακής (28-9-2025) στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και κατά διαστήματα στις περιοχές Λευκάδας, Μεσσηνίας, Άρτας και Πρέβεζας.

Να σημειωθεί πως το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε αναβαθμίσει το Έκτακτο Δελτίο, λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Νέα πρόγνωση Τσατραφύλλια - Γιατί η κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» ακόμα

Με νέα του ανάρτηση στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέλυσε το γιατί η επερχόμενη κακοκαιρία δεν έχει «χτυπήσει» όπως αναμενόταν τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως υπογραμμίζει το σύστημα κινείται αργά και τα περισσότερα φαινόμενα τα δίνει στα ανοιχτά του Ιονίου ενώ τονίζει πως αναμένεται να «πέσουν» 50 τόνοι ποιοτικής βροχής.

Παράλληλα ο κύριος Τσατραφύλλιας τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει προβλήματα από την κακοκαιρία.

Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

Δύο διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να προειδοποιεί για ισχυρά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Η γενική τάση του καιρού μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου δείχνει θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά στον χάρτη τις περιοχές και τις ώρες με τα ισχυρά φαινόμενα, όπως τα παρουσίασε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Προωθούνται σε κατοικημένες συνοικίες τα ισραηλινά άρματα μάχης - Τραυματίες παγιδευμένοι στην υπό πολιορκία πόλη

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις - Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και ανέπτυξε μαχητικά μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου

16:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στην επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς: «Πέτυχε την αναβίωση του Ελληνισμού»

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Βόλος: Για πρώτη φορά με κιτρινόμαυρο χορηγό στη φανέλα | Με Γιόβιτς, Πιερό στην ενδεκάδα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία – Πώς θα γίνονται οι περιπολίες στους καταυλισμούς

16:10ΚΟΣΜΟΣ

«Απαγορευτικό» στις πτήσεις drone θα εκδώσει η Δανία: «Απαραίτητο μέτρο» για την ασφάλεια της Συνόδου της ΕΕ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέες πτήσεις drone πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

16:01LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα και τον παππού του

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και ερημωμένα χωριά στην Ήπειρο

15:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Θανατική ποινή με αναστολή σε βάρος του πρώην υπουργού Γεωργίας για δωροληψία

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε «Το Σπίτι των Πνευμάτων»

15:33LIFESTYLE

Έρικ Ντέιν: Η μάχη με το ALS και η δοκιμασία της οικογένειάς του - «Υποφέρουν οι κόρες μας», λέει η σύζυγός τους

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Από τις δύο ώρες στα δύο λεπτά η διαδρομή

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο: «Προσπαθεί να δείξει στους "κουβαλητές" Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Καταδίκασε σε θάνατο τον πρώην υπουργό Γεωργίας για διαφθορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τι είπε για τις προσλήψεις Ρομά στην Αστυνομία – Πώς θα γίνονται οι περιπολίες στους καταυλισμούς

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Παγώνουν» οι αλλαγές στα όρια ηλικίας - Οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ατάκα του για το Δρομοκαΐτειο στο «Voice» - «Πάγωσε» το πλατό

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Έτρεχε με 208 χλμ την ώρα στην εθνική - Τον «τσάκωσαν» τα ραντάρ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος το χάρτινο εισιτήριο - Πώς θα μπαίνουν οι επιβάτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο: «Προσπαθεί να δείξει στους "κουβαλητές" Ευρωπαίους ότι είναι γενναίος στρατιώτης»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Η παραδοχή της Κέιτ για τη βασιλική σχέση - Οι λέξεις που αποκαλύπτουν την αλήθεια

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του Νίκου Πλακιά για τη διαρροή φωτογραφιών των σορών από τα Τέμπη - «Επώδυνο να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας»

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι θα συμβεί στην Αττική σε περίπτωση ενός «Daniel» - Ειδικός κρούει «καμπανάκι» κινδύνου

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Δεν προσγειώθηκαν 4 πτήσεις - Εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένοι - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και ερημωμένα χωριά στην Ήπειρο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Ληστής αποκεφάλισε με φτυάρι 5χρονο μπροστά στα μάτια της μητέρας του

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Όταν οι Έλληνες έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας - Η ιστορία του 2008

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην κυκλοφορία η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Από τις δύο ώρες στα δύο λεπτά η διαδρομή

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Τουρκία

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Οι Ρομά στην Ευρώπη και η αντιμετώπισή τους - Το ολοκαύτωμα των Σίντι και το κυνήγι από τους Ναζί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ