Άδωνις Γεωργιάδης: 100 χιλιάδες ραντεβού με γιατρούς τις δύο πρώτες ημέρες του νέου συστήματος

Περί τα 100.000 νέα ραντεβού με γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία έκλεισαν οι πολίτες τις δύο πρώτες ημέρες του νέου συστήματος, όπως ανακοίνωσε στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός ανέφερε πως είτε από τον τηλεφωνικό αριθμό 1566, είτε από την εφαρμογή my health app είτε από την πλατφόρμα finddoctors.gov.gr, περισσότεροι από 263.000 πολίτες είχαν δοκιμάσει να βρουν γιατρό μέσα στις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας του συστήματος. Από αυτούς, οι 100.000 έκλεισαν άμεσα ραντεβού με γιατρό σε νοσοκομείο ή άλλη δημόσια δομή υγείας που τους εξυπηρετεί.

«Χωρίς αμφιβολία αυτή σας η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ», έγραψε στο μήνυμά του ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Το βράδυ έλαβα την αναφορά, για το πόσοι ασθενείς επικοινώνησαν με τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες, για δωρεάν ραντεβού με ιατρό, ειδικότητας της επιλογής τους, είτε απευθείας μέσω του my health app ή του http://finddoctors.gov.gr ή του δωρεάν τηλεφωνικού αριθμού 1566, δεύτερη μέρα συνολικής του λειτουργίας.

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 χιλ. κλήσεις πολιτών, εκ των οποίων τα τηλεφωνικά κέντρα διαχειρίστηκαν περισσότερες από 43 χιλ κλήσεις. Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 40 χιλ ραντεβού με ιατρούς μέσω των τριών διαθέσιμων επιλογών που προσφέρονται στους πολίτες (1566, My Health App και http://finddoctors.gov.gr)»

Δηλαδή τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας του νέου συστήματος κλεισίματος δωρεάν ραντεβού με τις δημόσιες δομές (Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας) έχουν συνολικά τηλεφωνήσει 263.000 ασθενείς και έχουν κλειστεί 100.000 νέα ραντεβού με ιατρούς….

Χωρίς αμφιβολία αυτή σας η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μας και θέλω απλά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Έτσι αλλάζουμε στα αλήθεια την ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε το ΕΣΥ Άλλαξε!

