Άδωνις Γεωργιάδης: «Από 1η Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566»

Στον νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι από 1η Οκτωβρίου όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ θα είναι συνδεδεμένα στην δωρεάν γραμμή του 1566.

Χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλικη….και όλα αυτά δωρεάν! Απο 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ».

