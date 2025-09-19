Αντιδράσεις στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλούν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με την Ιερουσαλήμ και τη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ισραήλ έχουν προκαλέσει εκτενή κάλυψη και έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε την Ιερουσαλήμ «εβραϊκή πόλη» και τόνισε τον ρόλο του Ισραήλ ως «σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο» της Ελλάδας, ενώ παράλληλα απευθύνθηκε ξεκάθαρα κατά της Τουρκίας.

Προκλητικές δηλώσεις και αντίκτυπος στην τουρκική κοινή γνώμη

Η ηλεκτρονική έκδοση της τουρκικής εφημερίδας Milliyet φιλοξενεί εκτενές δημοσίευμα που αποτυπώνει το κλίμα έντασης που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις Γεωργιάδη σε τηλεοπτική εκπομπή. Σύμφωνα με την Milliyet, ο Έλληνας υπουργός επαίνεσε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ και χαρακτήρισε την Τουρκία «εχθρό», επισημαίνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ.

Ο Γεωργιάδης τόνισε πως «η Ιερουσαλήμ ανήκει στους Εβραίους», αναφερόμενος στην ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά των Εβραίων στην πόλη. Υποστήριξε ότι η αποδοχή μίας διχοτόμησης της Ιερουσαλήμ μεταξύ Εβραίων και Αράβων θα σήμαινε άρνηση των συναισθηματικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα με περιοχές του ελληνικού κόσμου.

Στρατηγική συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ και η αντίθεση με την Τουρκία

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το Ισραήλ ως τον «πιο σοβαρό εταίρο» της Ελλάδας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι το Τελ Αβίβ αποτελεί τον κύριο σύμμαχο της Αθήνας απέναντι στην Τουρκία. «Αν στηρίξουμε το Ισραήλ σήμερα, θα έχουμε τον σύμμαχο αυτό στο πλευρό μας αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικοί στην Τουρκία εκτιμούν πως αυτές οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη διαμόρφωση μίας ελληνο-ισραηλινής προσέγγισης που στρέφεται κατά της Τουρκίας, εντείνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Ενίσχυση αμυντικού εξοπλισμού και προοπτικές

Παράλληλα, ο Γεωργιάδης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ελλάδας, αναφερόμενος στην παραλαβή σύγχρονων οπλικών συστημάτων όπως τα F-35, Rafale και τις φρεγάτες Belhara. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων πριν από μια δεκαετία.

Η ένταση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Υγείας αναδεικνύει την ευαίσθητη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η ελληνική πολιτική τάσσεται σαφώς υπέρ της στενότερης συνεργασίας με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αυξημένων εντάσεων με την Τουρκία.