Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Γεωργιάδη κατά των Διεθνών Δικαστηρίων

Λίγα δευτερόλεπτα στο τέλος μιας εφ' όλης της ύλης συνέντευξης χρειάστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης προκειμένου να δημιουργήσει μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, όχι σε σχέση με τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά για το ζήτημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, για το οποίο είπε ότι η χώρα μας κακώς το αναγνωρίζει, εφόσον δεν τον αναγνωρίζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, κλείνοντας τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ρ/σ Παραπολιτικά, και απαντώντας για το γεγονός ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου καταζητείται με ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ των οποίων και αυτό της γενοκτονίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ και εγώ με δυσκολία το αναγνωρίζω, παίζει μόνο πολιτική, κακώς, πολύ κακώς». Ερωτηθείς δε εάν κακώς το αναγνωρίζει και η χώρα μας, ο υπουργός Υγείας είπε: «Ναι, πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική, δεν κάνουν δικαιοσύνη».

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν ακόμη εκδοθούν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης οι καταγγελτικές τους ανακοινώσεις, με τον Παύλο Μαρινάκη να καλύπτει σε γενικές γραμμές τον υπ. Υγείας, αποφεύγοντας όμως να του δώσει «δίκιο».

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η Κυβέρνηση έχει τη θέση που έχει. Δεν έχει αλλάξει η θέση της Κυβέρνησης. Ένα μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλόγου, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να το απαγορεύσουμε αυτό, εκφράζει κάποιους προβληματισμούς. Δικαίωμά του να το κάνει και πολύ καλά κάνει και τους εκφράζει. Μέχρι εκεί. Η θέση της Κυβέρνησης παραμένει η ίδια».

ΠΑΣΟΚ: Είναι πρόθεση της κυβέρνησης η αποχώρηση της Ελλάδας από το ΔΠΔ;

Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρη Μάντζο να κάνει λόγο για «ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας», αλλά και φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα».

«Η Ελλάδα είναι κράτος - μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από το 2002, με την κύρωση του Καταστατικού της Ρώμης (ν. 3003/2002) και δεσμεύεται νομικά από τις καθ’ όλα εφαρμοστές αποφάσεις -εκτός αν η πρόθεση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η αποχώρηση της Ελλάδας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο!», τονίζει ο κ. Μάντζος και καταλήγει, εγκαλώντας και τον Παύλο Μαρινάκη για την παραπάνω απάντησή του:

«Θα ζητούσαμε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσουν δημόσια τον κ. Γεωργιάδη, αλλά τα μισόλογα του Κυβερνητικού Εκπροσώπου τα είπαν όλα. Άλλωστε, πώς να αποδοκιμάσεις κάτι με το οποίο συμφωνείς;»

Παράλληλα, μια διαφορετική πτυχή του ζητήματος ανέδειξε με ανάρτησή του, ο Συντονιστής της Ομάδας Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και Λέκτορας Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Leiden Λευτέρης Καρχιμάκης.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Καρχιμάκης παραθέτει πέντε ερωτήματα προς τον Άδωνη Γεωργιάδη:

Έχει καταλάβει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν είναι ανεύθυνη τηλεπερσόνα αλλά μέλος της ελληνικής κυβέρνησης; Ότι οι δηλώσεις του δημιουργούν πιθανά έννομα αποτελέσματα;

Σκέφτεται άραγε, πως όταν μιλάμε για παράνομη κατοχή στην Κύπρο, το δικαστήριο του οποίου, τόσο εμείς όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία, ζητάμε την προστασία και την γνωμοδότηση, είναι το ίδιο που μας καλεί να μην αναγνωρίζουμε;

Αντιλαμβάνεται άραγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι όταν καλούμε τους προβληματικούς μας γείτονες να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο, το δικαστήριο που θα μας δώσει δίκιο, είναι αυτό το οποίο ζητάει να μην αναγνωρίζουμε;

Έχει συνείδηση ότι με τις δηλώσεις του στην ουσία λέει σε αυτούς τους προβληματικούς γείτονες, να μη λογαριάζουν το διεθνές δίκαιο σε ότι αφορά την Ελλάδα;

Γνωρίζει άραγε ότι πετάει στον κάλαθο των αχρήστων όλο το διπλωματικό κεφάλαιο που κατανάλωσε η χώρα για την αναγνώριση των αρμοδιοτήτων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου; Ιδιαίτερα δε, σε σχέση με το "έγκλημα της επίθεσης";

«Ο κύριος Γεωργιάδης εγκαταλείπει πολύ εύκολα τα όπλα της πατρίδας μας στις διεθνείς σχέσεις, εκθέτωντας ανεπανόρθωτα την ασφάλεια Ελλάδας και Κύπρου. Και όλα αυτά για έναν σφαγέα, για έναν εγκληματία πολέμου», καταλήγει ο κ. Καρχιμάκης, ενώ συνοδεύει την ανάρτησή του με μια εικόνα του Άδωνη Γεωργιάδη και του Μπένζαμιν Νετανιάχου, με το σχόλιο «Αντιρρησίας λογικής και διεθνούς δικαίου».

ΣΥΡΙΖΑ: Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο;

Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με ανακοίνωσή του αναρωτιέται:

Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;

Είναι αυτή η θέση του Πρωθυπουργού;

Είναι αυτή η θέση της ΝΔ;

Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;

«Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Στο θέμα παρενέβη και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας Left του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος με ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει «λαγό» τον Άδωνη Γεωργιάδη, υπονοώντας ότι η δήλωσή του απηχεί κατά βάθος και τις απόψεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στην ανακοίνωσή του τονίζει: «Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. “Λαγός” του πρωθυπουργού ο υπουργός και αντιπρόεδρος της ΝΔ, που προχώρησε σε αυτήν την προσβλητική και επικίνδυνη δήλωση, προετοιμάζοντας για τις προθέσεις του πρωθυπουργού τη διεθνή και ελληνική κοινή γνώμη.

Η κυβέρνηση που έχει καταδικαστεί με ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση στην οποία έχει φέρει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα συνεχίζει να περιθωριοποιεί διεθνώς τη χώρα.

Την καταγγέλλουμε στη δημοκρατική Ευρώπη. Όταν ένα κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης – όπως η Ελλάδα – δεν έχει το δικαίωμα να κάνει “πίσω” στο διεθνές δικαιικό πλαίσιο γιατί κάτι δεν το “συμφέρει”. Η δήλωση του υπουργού είναι επίθεση κατά της Δικαιοσύνης, επίθεση κατά της νομιμότητας και της δημοκρατίας».

Διαβάστε επίσης