Μετωπική κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για το «πράσινο» κυβερνητικό πρόγραμμα

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν τα σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και με την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, καθώς και για τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «αν μπορούσαμε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν "όταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, συνάντησε το λεφτά υπάρχουν"».

«Ο κ. Ανδρουλάκης πετούσε τη μπάλα στην εξέδρα, δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση. Και όπως είπα και σε χθεσινή μου ανακοίνωση σε αυτές τις ερωτήσεις η απάντηση αν θες να σε πάρουν στα σοβαρά, αν θες να είσαι αξιόπιστος, πρέπει να είναι μονολεκτική. "Κοστίζει τόσο"», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε, σημειώνοντας ότι το ΥΠΟΙΚ το υπολόγισε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στα 4 δισεκ. ευρώ ετησίως, επιπλέον των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και με τα οποία συμφωνεί συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ. «Είτε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά τα οποία είπε τα είπε για να τα πει, έτσι για να πει στον κόσμο κάτι. Να το πω έτσι ευγενικά. Είτε απέκρυψε άλλα μέτρα, με τα οποία θα χρηματοδοτήσει αυτά τα οποία εξήγγειλε, τα οποία άλλα μέτρα είναι αυξήσεις φόρων», σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με την κριτική που άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στις απευθείας αναθέσεις, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης στα περί απευθείας αναθέσεων, παρά το γεγονός ότι του έχουν απαντηθεί όλα, σημείο - σημείο. Παρουσιάζει ποσοστά 70%, τα οποία αν κάτσει κανείς και τα δει δεν είναι ακριβή. [...] Το κόστος των απευθείας αναθέσεων από την κεντρική κυβέρνηση αυτή την πενταετία [...] είναι 3,7% και αυτό το παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ 70% και 80% για να βάλει το αφήγημα των απευθείας αναθέσεων. Ένα ψέμα είναι αυτό».

Αναφορικά με τους μετακλητούς, τόνισε:

«Ο αριθμός των μετακλητών στην κεντρική κυβέρνηση έχει μειωθεί από το 2018 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2025. Έχει πάει από το 1.089 στους 1.012. Δεν είναι ότι έχει μειωθεί δραστικά, αλλά αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ "Έχουν εκτιναχθεί οι μετακλητοί", δεν ισχύει. Έχουν αυξηθεί, συνολικά, λόγω του ότι το κράτος έδωσε τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει παραπάνω συνεργάτες. Άρα ο συνολικός αριθμός μετακλητών, συνολικά στο Δημόσιο, δεν οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν αυξηθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Πράγματι έχουν πάει από 2.699 σε 3.339 λόγω του γεγονότος, ότι αυτός ο αριθμός παραπάνω είναι όλος παραπάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση».

ΠΑΣΟΚ: «Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας. Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει»

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά ο οποίος με μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση εγκαλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις σημερινές δηλώσεις του, κατηγορώντας τον για ψέματα.

Η ανακοίνωση του κ. Τσουκαλά έχει ως εξής:

«Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα , να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως «μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Τα ίδια έλεγε πέρυσι στην ανακοίνωση του, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση φορολογικών συντελεστών . Όταν ασκείται κριτική σε μια πρόταση , έχει σημασία να βλέπουμε ποιος την κάνει. Η κυβέρνηση αυτή είναι παντελώς αναξιόπιστη σε όλα. Αγκαλιά με τα ψέματα και την προπαγάνδα.

Είναι εμφανής ο πανικός τους μετά την ομιλία Ανδρουλάκη. Απέναντι στην αποτυχημένη πολιτική τους και στα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε για ψηφοθηρικούς λόγους ο Πρωθυπουργός , ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα διακυβέρνησης με επίκεντρο τη μεταρρύθμιση του κράτους , την παραγωγική ανασυγκρότηση που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τη βούληση για σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα και βέβαια τις μεγάλες τομές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Τώρα είναι η ώρα της κυβέρνησης να απαντήσει: συμφωνεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στο κράτος που διασφαλίζει το νέο ΑΣΕΠ ή θα συνεχιστεί το πάρτι μετακλητών σε βάρος του δημόσιου συμφερόντων;

Θα δεχτεί το πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις ή θα σφυρίζει αδιάφορα μπροστά στα φαινόμενα διασπάθισης του κρατικού χρήματος;

Θα δεχτεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και τον έλεγχο της ασυδοσίας των funds και των servicers ή θα συνεχίζει να κάνει τον τροχονόμο των συμφερόντων;

Θα στηρίξει επιτέλους τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να λάβει ο κόσμος της εργασίας το μέρισμα που του αναλογεί από το αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης;

Γιατί διαφωνεί με τις 120 δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ;

Γιατί έχει βάλει στόχο να εξοντώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Κύριε Μαρινάκη, κατανοούμε το άγχος σας και τον πανικό σας . Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει.

Και κάτι τελευταίο: Ο κ. Μαρινάκης ας μην παριστάνει τον ανήξερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε υπό την εποπτεία του την ΕΥΠ, η οποία αρνείται να συμμορφωθεί και να εκτελέσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Ενέκρινε δηλαδή μια κρατική υπηρεσία να παρανομεί».

