Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη του γιατρού στο Ιπποκράτειο: «Χτίζουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με σημερινή του ανάρτηση (09/09) στην πλατφόρμα X, κάλεσε τους πολίτες να μην φοβούνται, τονίζοντας πως «χτίζουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, στο οποίο το φακελάκι δεν έχει καμία θέση».

Το πρωί της Τρίτης συνελήφθη ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, έπειτα από καταγγελία που είχε προηγηθεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που προχώρησε στην καταγγελία απευθύνθηκε κατευθείαν στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων, χωρίς καν να ενημερωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου για τις «VIP παροχές» και τα υπέρογκα, παράνομα χρηματικά ποσά που ζητούνταν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μήν δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».