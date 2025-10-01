Στο 1566 τα ραντεβού στα νοσοκομεία - Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού για το ΕΣΥ

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, τα ραντεβού εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του ΕΣΥ εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Διονυσία Προκόπη

Άδωνις Γεωργιάδης
Νέα Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «1566»
Υπ. Υγ.
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το γνωστό 1535 μέσω του οποίου κλείνονταν μέχρι σήμερα τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «1566».

Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με τρόπο εύκολο και ψηφιακά προσβάσιμο μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

  • της εφαρμογής MyHealth,
  • της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, και
  • της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής «1566».

Το 1566

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 ξεκίνησε τη λειτουργία της τον περασμένο Ιούλιο. Σε πρώτο στάδιο, εντάχθηκε ο προγραμματισμός ραντεβού στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, τους προσωπικούς ιατρούς, καθώς και τις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας.

Επιπλέον, το 1566 θα προσφέρει ενημέρωση για προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς και προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας φροντίδας, η τηλεφωνική γραμμή θα παρέχει πληροφορίες για εφημερίες νοσοκομείων, φαρμακείων, μεταφορές ασθενών κτλ. Σχετικά με τα φαρμακεία, θα προσφέρεται πληροφόρηση για παράδοση/παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.), δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων και ραντεβού σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε επόμενη φάση, θα παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Πώς λειτουργεί

Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη. Καλώντας το 1566, ο πολίτης:

  • Ταυτοποιείται με τον ΑΜΚΑ του.
  • Επιλέγει ειδικότητα ή νοσοκομείο.
  • Ενημερώνεται για τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες.
  • Κλείνει ραντεβού που επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΣΥ.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Ενοποιημένο Σύστημα διαχειρίζεται ήδη πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο περίπου 7.000.000 ραντεβού, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Παράλληλα, από σήμερα όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Με το νέο σύστημα όλα τα ραντεβού θα καταγράφονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα «χάνονται» ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης θα γνωρίζει με διαφάνεια πότε και που θα εξυπηρετηθεί.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων. Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566. Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Από σήμερα οι πολίτες, με απλό και φιλικό τρόπο, μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μέσω του myHealth app, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την αναμονή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού και περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

11:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανέτοιμος στην πρεμιέρα αλλά… κυρίαρχος

11:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγάλο ματς του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Απλοποιούμε την υποδοχή και τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν: Από το πολύκροτο διαζύγιο με τον Τομ Κρουζ στο αιφνίδιο «τέλος» με τον Κιθ Έρμπαν

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: «Τίθεμαι στη διάθεση της Επιτροπής»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

11:27LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα καφέ: Πίσω από κάθε μας επιλογή υπάρχει και ένα «γιατί»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ο Όσμερς στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός - Οι διαιτητές της αγωνιστικής

11:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας για το νερό: Η Κομισιόν να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ

11:02ΚΟΣΜΟΣ

«Stratus»: Η νέα παραλλαγή του Covid-19 - Τα συμπτώματα, η μεταδοτικότητα και το νέο εμβόλιο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

«Shutdown» και στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας - Στον «αέρα» βίζες και θεωρήσεις

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το τηλεσκόπιο Γαία εντόπισε τεράστιο αστρικό κύμα στον Γαλαξία

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κάι Τραμπ: Η εγγονή του Αμερικανού προέδρου πουλάει φούτερ... στο γρασίδι του Λευκού Οίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Έρικ Ντέιν: Καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο με δυσκολία στην ομιλία - Η μάχη του με την ALS

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ