Στο 1566 τα ραντεβού στα νοσοκομεία - Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού για το ΕΣΥ

Το γνωστό 1535 μέσω του οποίου κλείνονταν μέχρι σήμερα τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων καταργείται και αντικαθίσταται από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή «1566».

Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η ένταξη των ραντεβού όλων των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Οι πολίτες θα μπορούν πλέον να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με τρόπο εύκολο και ψηφιακά προσβάσιμο μέσω των εξής τριών βασικών πυλών:

της εφαρμογής MyHealth,

της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, και

της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής «1566».

Το 1566

Η τηλεφωνική γραμμή 1566 ξεκίνησε τη λειτουργία της τον περασμένο Ιούλιο. Σε πρώτο στάδιο, εντάχθηκε ο προγραμματισμός ραντεβού στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, τους προσωπικούς ιατρούς, καθώς και τις δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας.

Επιπλέον, το 1566 θα προσφέρει ενημέρωση για προγράμματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, όπως εμβολιασμούς και προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις. Στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας φροντίδας, η τηλεφωνική γραμμή θα παρέχει πληροφορίες για εφημερίες νοσοκομείων, φαρμακείων, μεταφορές ασθενών κτλ. Σχετικά με τα φαρμακεία, θα προσφέρεται πληροφόρηση για παράδοση/παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (Φ.Υ.Κ.), δυνατότητα άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων και ραντεβού σε φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Σε επόμενη φάση, θα παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), και Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ).

Πώς λειτουργεί

Η γραμμή λειτουργεί δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη. Καλώντας το 1566, ο πολίτης:

Ταυτοποιείται με τον ΑΜΚΑ του.

Επιλέγει ειδικότητα ή νοσοκομείο.

Ενημερώνεται για τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες.

Κλείνει ραντεβού που επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του ΕΣΥ.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το Ενοποιημένο Σύστημα διαχειρίζεται ήδη πάνω από 700.000 ραντεβού τον μήνα με προσωπικούς και ειδικευμένους ιατρούς, καθώς και επιπλέον 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.

Η ένταξη των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με εκτιμώμενο ετήσιο όγκο περίπου 7.000.000 ραντεβού, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τη λειτουργική αξία, την εμβέλεια και τη χρηστικότητα του συστήματος, διευκολύνοντας την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και συμβάλλοντας στη συνολική ψηφιακή αναβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας.

Παράλληλα, από σήμερα όλα τα ραντεβού των ιατρών στα εξωτερικά ιατρεία θα αναρτώνται αποκλειστικά στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Με το νέο σύστημα όλα τα ραντεβού θα καταγράφονται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα «χάνονται» ραντεβού, δεν θα υπάρχει διπλή καταχώριση και ο πολίτης θα γνωρίζει με διαφάνεια πότε και που θα εξυπηρετηθεί.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πλέον όλα τα ραντεβού των εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων εντάσσονται στο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού. Με αυτή την εξέλιξη, ενισχύεται η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η αποτελεσματική αξιοποίηση χρόνου και πόρων. Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1566. Το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υπηρετώντας την αρχή της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης στην υγεία» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε: «H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Η Υγεία, ως ο πιο ευαίσθητος και κρίσιμος πυλώνας του κοινωνικού κράτους, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Από σήμερα οι πολίτες, με απλό και φιλικό τρόπο, μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μέσω του myHealth app, της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 1566, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την αναμονή. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται επίσης καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ραντεβού και περιορισμός της γραφειοκρατίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και μέσω της ΗΔΙΚΑ, ενσωματώνουμε σύγχρονες ψηφιακές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, με τον πολίτη στο επίκεντρο».

