Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στο Κρατικό Νίκαιας - Έχει χάσει 10 κιλά

Στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας εξετάστηκε το πρωί της Παρασκευής ο Πάνος Ρούτσι, που διανύει τη 19η ημέρα απεργίας πείνας, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Ο κ. Ρούτσι επισκέφθηκε με ταξί το Κρατικό Νίκαιας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, όπου εξετάστηκε από γιατρούς στα επείγοντα. Εκεί, οι γιατροί σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσαν πως έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά ο ίδιος αρνήθηκε και ήδη έχει επιστρέψει στην πλατεία Συντάγματος, όπου συνεχίζει την απεργία πείνας, ως διαμαρτυρία για να υποστηρίξει τα αιτήματά του.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, άλλωστε είχε τονίσει: «Θα πάω μέχρι τέλους, έχω δικαίωμα να και δεν θα μου το στερήσει κανένας αυτό».

Υπενθυμίζεται πως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ζητά να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για την εκταφή και περαιτέρω διερεύνηση της σορού του παιδιού του.

«Όσον αφορά την εκταφή του παιδιού μου –είναι 18 μέρες τώρα που βρίσκομαι εδώ πέρα– έχει δοθεί εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος να γίνει εκταφή. Το ξαναλέω: Δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για το τεστ DNA. Θέλουμε να υπάρχει δικός μας ιατροδικαστής, που δεν μας το επιτρέπουν. Υπάρχουν ώρες που αισθάνομαι πολύ εξαντλημένος, αλλά αντέχω. Δεν σταματάω, γιατί αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε. Δικαίωμά μου είναι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου και θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί μού στερούν αυτό το δικαίωμα; Ας δώσουν το χαρτί, εάν νομίζουν ότι είναι “καθαροί”. Αν νομίζουν ότι θα φύγω από εδώ, κάνουν λάθος», δήλωσε χθες Πέμπτη (2/10).