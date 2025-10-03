Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη - Νεκρός 26χρονος
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Αγίας Γαλήνης
Δεν έχει τέλος η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη καθώς ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/10).
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, θύμα είναι ένας 26χρονος άδνρας, βουλγαρικής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο 6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης.
Εντός του οχήματος επέβαινε και η 25χρονη φίλη του εκλιπόντος, επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.
Όπως προέκυψε ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.
Το περιστατικό διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.