Δεν έχει τέλος η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη καθώς ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/10).

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, θύμα είναι ένας 26χρονος άδνρας, βουλγαρικής καταγωγής. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο 6 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης.

Εντός του οχήματος επέβαινε και η 25χρονη φίλη του εκλιπόντος, επίσης βουλγαρικής καταγωγής, η οποία τραυματίστηκε.

Όπως προέκυψε ο 26χρονος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Το περιστατικό διερευνά η Τροχαία Ηρακλείου.

