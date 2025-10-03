Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

Η 35χρονη έγκυος και ο σύζυγός της, που έχουν μοιραστεί τα τραγούδια τους με το κοινό μέσω social media, αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους μετά την άγρια επίθεση στο σπίτι της Άνοιξης.

Το ζευγάρι περιγράφει τη φρίκη που βίωσαν, με τους δράστες να εισβάλουν κρατώντας μαχαίρια και ρόπαλα. Η 35χρονη κατάφερε να κρυφτεί και να αποφύγει τα χειρότερα, ενώ ο σύζυγός της και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Απλώς φοβήθηκα με το σκηνικό που έγινε. Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι και ο άλλος το ξύλο», είπε στο Mega η 35χρονη. Η αιτία της επίθεσης φαίνεται πως ήταν τα απλήρωτα ενοίκια, συνολικού ύψους περίπου 4.000 ευρώ, ενώ οι δράστες φαίνεται πως ενεργούσαν οργανωμένα, με έναν τρίτο συνεργό να παραμένει έξω από το σπίτι.

Οι γονείς του 44χρονου τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την 74χρονη να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στο πόδι της. Το ζευγάρι, που διατηρεί και καλλιτεχνική δραστηριότητα, δηλώνει σοκαρισμένο και αδύναμο να πιστέψει πως βρέθηκε αντιμέτωπο με τέτοια βία.

«Είχε φύγει (ο σύζυγός μου), είχε μπει στο άλλο δωμάτιο, προσπαθούσε να τους αποφύγει, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μετά, τον βρήκανε στο άλλο το δωμάτιο. Να μιλήσουμε με ποιον; Με αυτόν τον άνθρωπο; Αυτό στο δικαστήριο και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει το δικαστήριο», είπε ο 44χρονος.

«Εγώ δεν γνωρίζω, παραπέρα τι χρωστάνε γιατί εγώ δεν έμενα μόνιμα στο σπίτι, οπότε δεν μπορώ να ξέρω», είπε η 34χρονη εγκυμονούσα.

«Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ»

«Αυτό το μείον 350€ είναι από κάτι air condition, ένα air condition που είχαν βάλει εκεί πέρα του σπιτιού και τα βρήκαμε μεταξύ μας τα λεφτά. Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ», είπε ο 44χρονος.

Ο 86χρονος πατέρας και η 74χρονη σύζυγός του τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη μάλιστα, αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της.

«Το θέμα είναι ότι επιτέθηκε να με σκοτώσει. Αυτό που έγινε, έγινε», είπε ο 44χρονος.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει ραντεβού στα δικαστήρια, με την αστυνομία να προσπαθεί να φωτίσει κάθε πτυχή της επίθεσης.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους 4 τραυματίες που προσπαθούν να συνέλθουν από την επίθεση. Με την εικόνα της 74χρονης μέσα στο νοσοκομείο, να συμπυκνώνει τη βία που ασκήθηκε για τα απλήρωτα ενοίκια.

Η πρώην σύντροφος του γιου του ιδιοκτήτη του σπιτιού μίλησε στο Mega και ανέφερε πώς κι αυτή είναι σε σοκ και δεν γνώριζε τα όσα έγιναν. Ωστόσο ανέφερε:

«Όχι επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι; ότι εντάξει είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία».

