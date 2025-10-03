Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

Η 35χρονη κατάφερε να κρυφτεί και να αποφύγει τα χειρότερα, ενώ ο σύζυγός της και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά

Newsbomb

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση
MEGA
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 35χρονη έγκυος και ο σύζυγός της, που έχουν μοιραστεί τα τραγούδια τους με το κοινό μέσω social media, αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους μετά την άγρια επίθεση στο σπίτι της Άνοιξης.

Το ζευγάρι περιγράφει τη φρίκη που βίωσαν, με τους δράστες να εισβάλουν κρατώντας μαχαίρια και ρόπαλα. Η 35χρονη κατάφερε να κρυφτεί και να αποφύγει τα χειρότερα, ενώ ο σύζυγός της και οι γονείς του τραυματίστηκαν σοβαρά.

«Απλώς φοβήθηκα με το σκηνικό που έγινε. Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι και ο άλλος το ξύλο», είπε στο Mega η 35χρονη. Η αιτία της επίθεσης φαίνεται πως ήταν τα απλήρωτα ενοίκια, συνολικού ύψους περίπου 4.000 ευρώ, ενώ οι δράστες φαίνεται πως ενεργούσαν οργανωμένα, με έναν τρίτο συνεργό να παραμένει έξω από το σπίτι.

Οι γονείς του 44χρονου τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την 74χρονη να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση στο πόδι της. Το ζευγάρι, που διατηρεί και καλλιτεχνική δραστηριότητα, δηλώνει σοκαρισμένο και αδύναμο να πιστέψει πως βρέθηκε αντιμέτωπο με τέτοια βία.

«Είχε φύγει (ο σύζυγός μου), είχε μπει στο άλλο δωμάτιο, προσπαθούσε να τους αποφύγει, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μετά, τον βρήκανε στο άλλο το δωμάτιο. Να μιλήσουμε με ποιον; Με αυτόν τον άνθρωπο; Αυτό στο δικαστήριο και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει το δικαστήριο», είπε ο 44χρονος.

«Εγώ δεν γνωρίζω, παραπέρα τι χρωστάνε γιατί εγώ δεν έμενα μόνιμα στο σπίτι, οπότε δεν μπορώ να ξέρω», είπε η 34χρονη εγκυμονούσα.

«Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ»

«Αυτό το μείον 350€ είναι από κάτι air condition, ένα air condition που είχαν βάλει εκεί πέρα του σπιτιού και τα βρήκαμε μεταξύ μας τα λεφτά. Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ», είπε ο 44χρονος.

Ο 86χρονος πατέρας και η 74χρονη σύζυγός του τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη μάλιστα, αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της.

«Το θέμα είναι ότι επιτέθηκε να με σκοτώσει. Αυτό που έγινε, έγινε», είπε ο 44χρονος.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει ραντεβού στα δικαστήρια, με την αστυνομία να προσπαθεί να φωτίσει κάθε πτυχή της επίθεσης.

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους 4 τραυματίες που προσπαθούν να συνέλθουν από την επίθεση. Με την εικόνα της 74χρονης μέσα στο νοσοκομείο, να συμπυκνώνει τη βία που ασκήθηκε για τα απλήρωτα ενοίκια.

Η πρώην σύντροφος του γιου του ιδιοκτήτη του σπιτιού μίλησε στο Mega και ανέφερε πώς κι αυτή είναι σε σοκ και δεν γνώριζε τα όσα έγιναν. Ωστόσο ανέφερε:

«Όχι επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι; ότι εντάξει είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Drones αγνώστου ταυτότητας πέταξαν πάνω από στρατιωτική βάση

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη -  Νεκρός 26χρονος

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πρώιμη «γεύση» χειμώνα - Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες χιονιού στα Καλάβρυτα

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο στην Τουρκία: Αυτοκίνητο κόπηκε στη μέση από τη φονική σύγκρουση - Ένας νεκρός και ένας τραυματίας - Βίντεο

17:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα κρίση στις σχέσεις ΕΕ - φον ντερ Λάιεν: Το Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει το νέο προϋπολογισμό

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμετοχή της 354ΜΤΜ στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025» - Εικόνες

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Υβριδικός πόλεμος και στο Διάστημα: «Εβδομαδιαίες» οι ρωσικές παρεμβολές κατά βρετανικών δορυφόρων

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εμπειρογνώμονες: Η επίθεση με drones στο Σότσι ήταν απόπειρα εξόντωσης του Βλαντίμιρ Πούτιν

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Μεσολόγγι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε αυλάκι αποστράγγισης

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Παρουσίασε νέο νομοσχέδιο για την προστασία κρίσιμων οντοτήτων

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

16:36ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί που σας επιτρέπει να βάλετε περισσότερο καύσιμο στο αυτοκίνητό σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξη: «Ο ένας κρατούσε μαχαίρι και άλλος ξύλο», λέει το ζευγάρι τραγουδιστών που δέχθηκε επίθεση

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

17:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δροσιά: Βίντεο σοκ από την απόπειρα δολοφονίας - «Γιατί με πυροβολείς, μη...»

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μπόμπι ο Έλληνας» εκτελέστηκε μέσα σε καφέ στο Μόντρεαλ - Σκληρό βίντεο

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση στην Βουλή μεταξύ Χρηστίδου και Μπάρκα: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νάσος Γκαβέλας: Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νέο Δελχί!

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς εντόπισαν τους Τούρκους με το οπλοστάσιο για έναν μικρό στρατό στον Έβρο

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικοί διευκρινίζουν πόσο χρόνο είναι ασφαλές να πίνουμε νερό από το ίδιο μπουκάλι

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα στη Σορβόννη: Να κάνουμε τους ολιγάρχες να πληρώσουν και να διεκδικήσουμε την ηγεσία της Ευρώπης

16:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

16:31ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η εθνική άσκηση «Παρμενίων» - Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο 48 ωρών Τραμπ σε Χαμάς: «Αποδεχτείτε αλλιώς έρχεται κόλαση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ