Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια» δήλωσε η 74χρονη ενοικιαστής

Τα χνάρια των δύο μυστηριώδων ανδρών που βρίσκονταν μαζί με τον 31χρονο γιο του ιδιοκτήτη σπιτιού στην Άνοιξη κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης στους ενοικιαστές για τα απλήρωτα ενοίκια προσπαθεί να εντοπίσει η Αστυνομία.

Σύμφωνα με το MEGA, ο ένας μπήκε μέσα με τον 31χρονο στο σπίτι της οικογένειας την ώρα του επεισοδίου κι ο άλλος περίμενε έξω στο αυτοκίνητο σαν «τσιλιαδόρος», ανατρέποντας το αρχικό σενάριο που ήθελε πατέρα και γιο να επιτίθενται στους ενοικιαστές.

Εκτός από τον 31χρονο υπήρχε εκεί στο σημείο και ένας αλλοδαπός και έξω ακριβώς άλλο ένα άτομο που δεν ξέρουμε αν φύλαγε τσίλιες ή λειτουργούσε υποβοηθητικά. Πάντως ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και πατέρας του δράστη φαίνεται ότι ήταν εκτός Αθηνών, ήταν κάπου στην επαρχία.

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια»

Οι δυο ηλικιωμένοι γονείς του 44χρονου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κατάσταση σοκ.

Η μητέρα του σαραντατετράχρονου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΚΑΤ στην ορθοπεδική κλινική και αναμένεται να υποστεί χειρουργείο τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει κάταγμα στο ισχίο. Ενώ ο υπερήλικος πατέρας του βρίσκεται σε καλή κατάσταση και παρακολουθείται αυτή τη στιγμή στην πρώτη χειρουργική κλινική.

Στην φωτογραφία που παρουσίασε το Live News φαίνεται η ηλικιωμένη λίγες ώρες μετά την επίθεση. Η ίδια ακόμη δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εφιάλτη που έζησε βλέποντας ολόκληρη την οικογένεια της και εκείνη να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού.

«Όλα έγιναν για δύο ενοίκια, εκεί μέναμε τέσσερα χρόνια. Ήρθε και μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Δεν έχουμε δημιουργήσει ξανά πρόβλημα. Εμένα με χτύπησε στο πόδι εδώ, θα χειρουργηθώ την Παρασκευή», είπε η 74χρονη.

Νομικά θα κινηθεί η οικογένεια

Η οικογένεια του 44χρονου έμενε στο σπίτι της οδού Αμπελίων τα τελευταία χρόνια με το μοναδικό εισόδημα τους να προέρχεται από την σύνταξη των δυο ηλικιωμένων.

Ο 44χρονος από την μεριά του υποστηρίζει ότι εκείνος και η οικογένεια του δέχθηκαν εν ψυχρώ επίθεση με μαχαίρια και ένα ρόπαλο διαψεύδοντας τα όσα υποστηρίζει η μεριά του ιδιοκτήτη.

Πλέον η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά εναντίων του ιδιοκτήτη και του γιου του τονίζοντας ότι θα το πάνε μέχρι τέλους.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αρνείται ότι συμμετείχε στον ξυλοδαρμό της οικογένειας των ενοικιαστών και λέει σε συνέντευξή του στο Live News:

-Από το 2023 σας νοικιάζουν το σπίτι;

-Από το 2021. Πάντοτε υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα, που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε θα ήμουν ελεύθερος όντως;

-Σας επιτέθηκαν ή επιτεθήκατε, τι έγινε;

-Ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα, γεγονότα ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω.

-Ήσασταν πάντα ευγενικοί;

-Έτσι έχω μεγαλώσει στη ζωή μου, δεν έχω μεγαλώσει διαφορετικά.

-Με τι δικαιολογία αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να σας τα καταβάλουν.

-Ο καθένας μπορεί να πει ότι δικαιολογία θέλει, το θέμα είναι ποια είναι και η αλήθεια στο τέλος, εγώ εκεί στηρίζομαι.

Οι αναλυτικές πληρωμές

Το MEGA παρουσίασε τις αναλυτικές πληρωμές στις οποίες έχει προβεί η οικογένεια από το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2023 – 2025.

Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023, όπως φαίνεται, οι πληρωμές των ενοικίων δείχνουν να γίνονται κανονικά. Ωστόσο, στις 4 Ιανουαρίου 2024 καταβλήθηκαν 520€ αντί για τα 820€. Το ίδιο συμβαίνει και τον επόμενο μήνα του Φεβρουαρίου. Κατόπιν ακολουθούν κι άλλες πληρωμές στις οποίες το ποσό του ενοικίου ή δεν καταβάλλεται καθόλου ή τον επόμενο μήνα γίνεται προσπάθεια καταβολής επιπλέον χρημάτων. Και από την 31η Μαρτίου 2025 και μετά σταματά τελείως η καταβολή των ενοικίων.

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, Ιάσονας Οικονόνου, μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο και κάνοντας μία γενική εκτίμηση είπε «δεν αμφισβητείται προφανώς το περιστατικό άμα η γυναίκα έχει σπάσει το πόδι της, αλίμονο, όμως το γεγονός ότι της το έσπασε ο κ. κατηγορούμενος προφανώς και αμφισβητείται».

