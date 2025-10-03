Χάρτες κρυμμένων θησαυρών: Ποτήρια, πέρδικες, φίδια και τι σημαίνουν

Το μυστήριο γύρω από το περιστατικό με τους χρυσοθήρες συνεχίζει να απασχολεί έντονα, καθώς αναμένονται οι καταθέσεις των επιζώντων για να φωτιστεί το πώς ένας άνθρωπος εξαφανίστηκε μέσα σε σπηλιά.

Οι δίδυμοι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ ο 77χρονος που απολογήθηκε χθες αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν πως προσπάθησαν να αποφύγουν το ατύχημα.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς πολλοί πολίτες έχουν μπει σε έναν «πυρετό» αναζήτησης χρυσού. Στο πλαίσιο αυτό, το Live News φιλοξένησε τη μαρτυρία ενός από τους πιο γνωστούς χρυσοθήρες στο διαδίκτυο, ο οποίος εξήγησε ότι η αναζήτηση χρυσού απαιτεί εξειδικευμένα μηχανήματα, τα οποία δεν είναι οικονομικά προσιτά για τον μέσο άνθρωπο.

Η ενασχόληση του συγκεκριμένου ερευνητή εστιάζεται σε ιστορίες που συνδέουν το αντάρτικο με την αναζήτηση χρυσού, φωτίζοντας τη σχέση της ιστορίας με τη σύγχρονη χρυσοθηρία.

Στις διαδικτυακές κοινότητες κυκλοφορούν βίντεο που ισχυρίζονται ότι ένας δορυφόρος μπορεί να εντοπίσει κοιτάσματα χρυσού από το διάστημα. Άλλα βίντεο παρουσιάζουν ακτινοβολία σε σχήμα «Ν», πιθανώς από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή διυλιστήρια.

Οι χρήστες αναφέρουν ότι τέτοια δορυφορικά δεδομένα μπορούν να υποδείξουν θησαυρούς, αν και τα σημεία που εμφανίζονται είναι συνήθως πολύ εκτεταμένες περιοχές.

Η συζήτηση στο διαδίκτυο γύρω από τον «δορυφορικό χρυσό» είναι έντονη. Κάποιοι χρήστες ισχυρίζονται ότι με ακριβείς συντεταγμένες μπορούν να εντοπίσουν ακόμη και μικρά αντικείμενα, όπως ένα πέταλο, ακόμα και κάτω από βράχους. Ωστόσο, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιες διηγήσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η τεχνολογία ανίχνευσης χρησιμοποιείται ήδη από αρχαιολόγους για τον εντοπισμό τάφων ή κτισμάτων, καθώς μπορεί να αποκαλύψει αν έχει γίνει παρέμβαση από αρχαιοκάπηλους. Ωστόσο, τα σήματα που λαμβάνονται δεν είναι πάντα σαφή και συχνά δημιουργούν σύγχυση στους χρήστες.

