Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του 53χρονου - «Ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

Ο 53χρονος Αθανάσιος Νεοχωρίτης, κάτοικος Βόλου με καταγωγή από τον Πτελεό, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης (30/9) μετά από εγκλωβισμό σε σπηλιά στους Γόννους.

Ο άτυχος άνδρας, πρώτος εξάδελφος του προέδρου της Κοινότητας Πτελεού, ο οποίος φέρει το ίδιο όνομα, είχε μεταβεί στη σπηλιά για να αναζητήσει λίρες, σύμφωνα με τον μύθο του χρυσού που κυκλοφορεί στην περιοχή.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πτελεού Αθανάσιος Νεοχωρίτης περιέγραψε την έκπληξη και τη θλίψη του για το περιστατικό: «Όταν το έμαθα σήμερα το πρωί, εξεπλάγην, έπεσα από τα σύννεφα που λένε. Δεν μου είχε μιλήσει ποτέ για θησαυρούς και ότι ψάχνει. Δεν ήξερα τους άλλους δύο άνδρες που ήταν μαζί του. Προσωπικά πιστεύω ότι τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς».

Ο Αθανάσιος Νεοχωρίτης πρόσθεσε για την τελευταία συνάντησή του με τον εξάδελφό του: «Τον είχα βρει πριν από τρεις μήνες, μιλήσαμε στο Βόλο γιατί εκεί έμεινε. Δεν ανέφερε ποτέ ότι θα πάει για να βρει θησαυρό».

Για την οικογένεια του 53χρονου, ο πρόεδρος της κοινότητας δήλωσε: «Ο μπαμπάς και η μαμά του έχουν φύγει από τη ζωή. Η μία αδελφή του από την Αμερική, είναι εδώ. Αυτή μου ανακοίνωσε το γεγονός το πρωί. Είναι όλοι συντετριμμένοι, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη σπηλιά, ήταν χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Στην πορεία, όμως, ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, ανέφερε πόνο στα πλευρά του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος ασθενοφόρου να τον επαναφέρει για περισσότερα από 40 λεπτά, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Φωτογραφία από την ομάδα της ΕΜΑΚ που επιχείρησε στη Λάρισα INTIME NEWS

Η σορός του έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

Ο πρόεδρος της κοινότητας περιέγραψε με συγκίνηση τη σχέση του με τον εξάδελφό του: «Πιστεύω ο ξάδερφός μου παρακινήθηκε γιατί ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ο αγαπημένος μου ξάδερφος ήτανε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ, δηλαδή μεγάλη αδυναμία ήταν ο μικρότερος από όλα τα ξαδέρφια».

