Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του 53χρονου - «Ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

Ο πρώτος ξάδελφος του 53χρονου, μιλώντας στο Newsbomb πως δεν γνώριζε τους άνδρες που συνόδευαν τον ξάδελφό του και πιστεύει ότι εκείνοι τον παρέσυραν στην επικίνδυνη αναζήτηση

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του 53χρονου - «Ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 53χρονος Αθανάσιος Νεοχωρίτης, κάτοικος Βόλου με καταγωγή από τον Πτελεό, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης (30/9) μετά από εγκλωβισμό σε σπηλιά στους Γόννους.

Ο άτυχος άνδρας, πρώτος εξάδελφος του προέδρου της Κοινότητας Πτελεού, ο οποίος φέρει το ίδιο όνομα, είχε μεταβεί στη σπηλιά για να αναζητήσει λίρες, σύμφωνα με τον μύθο του χρυσού που κυκλοφορεί στην περιοχή.

ΛΑΡΙΣΑ

Μιλώντας στο Newsbomb, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πτελεού Αθανάσιος Νεοχωρίτης περιέγραψε την έκπληξη και τη θλίψη του για το περιστατικό: «Όταν το έμαθα σήμερα το πρωί, εξεπλάγην, έπεσα από τα σύννεφα που λένε. Δεν μου είχε μιλήσει ποτέ για θησαυρούς και ότι ψάχνει. Δεν ήξερα τους άλλους δύο άνδρες που ήταν μαζί του. Προσωπικά πιστεύω ότι τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς».

Ο Αθανάσιος Νεοχωρίτης πρόσθεσε για την τελευταία συνάντησή του με τον εξάδελφό του: «Τον είχα βρει πριν από τρεις μήνες, μιλήσαμε στο Βόλο γιατί εκεί έμεινε. Δεν ανέφερε ποτέ ότι θα πάει για να βρει θησαυρό».

Για την οικογένεια του 53χρονου, ο πρόεδρος της κοινότητας δήλωσε: «Ο μπαμπάς και η μαμά του έχουν φύγει από τη ζωή. Η μία αδελφή του από την Αμερική, είναι εδώ. Αυτή μου ανακοίνωσε το γεγονός το πρωί. Είναι όλοι συντετριμμένοι, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε στην οικογένεια».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη σπηλιά, ήταν χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Στην πορεία, όμως, ανέκτησε τις αισθήσεις του και σύμφωνα με μαρτυρίες πυροσβεστών, ανέφερε πόνο στα πλευρά του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος ασθενοφόρου να τον επαναφέρει για περισσότερα από 40 λεπτά, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΑΚ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ ΓΙΑ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΟΝΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Φωτογραφία από την ομάδα της ΕΜΑΚ που επιχείρησε στη Λάρισα

INTIME NEWS

Η σορός του έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια νεκροψίαςνεκροτομής, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του.

Ο πρόεδρος της κοινότητας περιέγραψε με συγκίνηση τη σχέση του με τον εξάδελφό του: «Πιστεύω ο ξάδερφός μου παρακινήθηκε γιατί ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ο αγαπημένος μου ξάδερφος ήτανε. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ, δηλαδή μεγάλη αδυναμία ήταν ο μικρότερος από όλα τα ξαδέρφια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η ισραηλινή αναχαίτιση του «Στόλου για τη Γάζα» - «Μπλακάουτ» επικοινωνιών σε πολλά πλοία - Live εικόνα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Δήλωση Ερντογάν για τα F-35 και τη συνάντηση Τραμπ: «Υπενθύμισα ότι του δώσαμε χρήματα»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδεψε από την Κύθνο στη Σίφνο με καγιάκ για να διαμαρτυρηθεί για την ακτοπλοϊκή σύνδεση

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εκατοντάδες ιθαγενείς διαδηλώνουν κατά της βίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όραμά μας είναι μια Ελλάδα για όλους, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Fed: Παραμένει στο διοικητικό συμβούλιο η απολυμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ Λίζα Κουκ

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ, Λουτσέσκου: «Δεν είμαστε σε κρίση, κάνετε λες και είμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλιράκης και Φαραντούρης φέρνουν στο αμερικάνικο Κογκρέσο τις απειλές κατά της Μονής Σινά

20:18ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Δεν έχει δικαίωμα ακόμα να ασκήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμφώνησαν οι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Κοπεγχάγη, έπειτα από δύο ώρες αντιπαραθέσεων

20:15LIFESTYLE

Η Γη της Eλιάς spoiler: Πυροβολούν τη Βασιλική και χαροπαλεύει

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

20:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς με Γκόου Αχεντ Ινγκς – Εκτός κι ο Πελίστρι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Από το Νεπάλ μέχρι το Μαρόκο: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις της Gen Z - Εκατοντάδες αστυνομικοί και 20 πολίτες τραυματίστηκαν

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Γύρισε εισιτήρια η Μπαρτσελόνα, διαθέσιμα για τους φιλάθλους του Τριφυλλιού

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Μπορακάι: Ρωσικό πλοίο-φάντασμα έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Κοπεγχάγης

19:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να μην πέσουμε στην παγίδα το ρυθμού τους – Ήρθαμε για το αποτέλεσμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρτα: Επιβεβαιώνει το αναφυλακτικό σοκ το νοσοκομείο, μετά τη χορήγηση αντιβιωτικού

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα από τον «Στόλο για τη Γάζα»: Σε κατάσταση συναγερμού τα σκάφη - Εντός της ώρας αναμένουν την ισραηλινή επίθεση οι ακτιβιστές

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατηγορούμενος και ο Νίκος Κοκλώνης για τα εικονικά τιμολόγια - Αποκαλυπτική η δικογραφία

19:06ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα σαρώσουν την Αττική οι καταιγίδες - Τι φέρνει η 48ωρη κακοκαιρία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ο σπαραγμός του πρώτου εξαδέλφου του νεκρού 53χρονου που έψαχνε για λίρες: «Τον παρέσυραν, ποτέ δεν είχε αναφέρει για θησαυρούς»

20:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

19:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Σοβαρό περιστατικό σε κατάστημα ρολογιών — Υπεύθυνος απείλησε πελάτη με όπλο!

17:55LIFESTYLE

Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Από αλλεργικό σοκ πέθανε η 27χρονη έγκυος - Της χορηγήθηκε αντιβίωση

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Χόλιγουντ με την «ηθοποιό» τεχνητής νοημοσύνης Tilly Norwood - «Η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική»

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Χρωστούσε σε όποιον μιλούσε ελληνικά» λέει ο γιος της 62χρονης - «Το αυτοάνοσο μας κατέστρεψε οικονομικά»

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της ζωής: Ισραηλινή γέννησε το παιδί του στρατιώτη συζύγου της που σκοτώθηκε στη Γάζα, 19 μήνες μετά τον θάνατό του

17:52ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνικά F- 16 Viper διασχίζουν τον ουρανό της Κύπρου - Πέταξαν πάνω από την παρέλαση - Βίντεο

21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

NBA: Πέθανε ο Λόρενς Μότεν - Είχε αγωνιστεί και στην Ελλάδα

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ